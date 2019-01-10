Футбол
«Зенит» отказался продавать Ригони «Индепендьенте» за $ 5 млн
«Зенит» отказался продавать Ригони «Индепендьенте» за $ 5 млнЧемпионатвчера в 14:07
Петербургский «Зенит» отклонил трансферное предложение по полузащитнику Эмилиано Ригони, сообщает Marca. По информации издания, аргентинский «Индепендьенте», бывший клуб игрока, предложил за полузащитника $ 5 млн (около € 4,33 млн), но получил отказ.
Чемпионатвчера в 14:07
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СМИ: «Зенит» отказался возвращаться в «Индепендьенте» за 5 миллионов долларов
Спорт-Экспрессвчера в 14:48
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Обновлено вчера в 11:34
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СМИ узнали об идее ВТБ и Сбербанка создать перевозчика на базе Utair
Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для реализации проекта по созданию региональной авиакомпании.
Обновлено вчера в 17:37
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В Омске фельдшер обвинила двух врачей в изнасиловании
Обновлено в 02:22
Общество
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Амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы включили в список льготных медизделий, которые предоставляют по программе государственных гарантий.
Обновлено в 01:40
Политика
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Политика
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Член хакерской группы «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков, выйдя по УДО из колонии №5 Санкт-Петербурга, рассказал РБК, что группа работала под руководством сотрудников ФСБ России.
Обновлено вчера в 18:32
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С ограды Александровской колонны в Петербурге пропал двуглавый орел
Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку и выясняет обстоятельства пропажи декоративного элемента с ограды Александровской колонны на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 01:46
Происшествия
На склоне Эльбруса погиб лыжник из Москвы
Обновлено вчера в 17:39
Финансы
Центробанк перевел часть резервов из долларов в юани, евро и иены
В прочих валютах (фунты стерлингов, японская иена, канадские доллары) доля выросла с 12,4% до 14,7%.
Обновлено вчера в 18:19
Энергетика
В России снова подорожал бензин
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Обновлено вчера в 08:51
Энергетика
Нефть Brent подорожала более чем на 5%
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставками на март вечером в среду на торгах в Нью-Йорке поднялась более чем на 5%, достигнув $61,69 за баррель (по данным на 22:10 мск), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика
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Подконтрольная РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК) готовится подписать контракт на закупку пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей.
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Происшествия
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Следственные органы задержали жителя Челябинской области и предъявили обвинение в убийстве предпринимателя, тело которого с огнестрельными ранениями нашли 5 января в лесу, сообщило следственное управление СКР по региону.
Обновлено в 01:31
Экономика
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Обновлено в 01:54
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Обновлено вчера в 05:44
Политика
Украинские военные похитили крымского футболиста
Работники херсонского военкомата похитили футболиста, приехавшего из Крыма, и попытались отправить его в украинскую армию.
Обновлено вчера в 21:02
Экономика
Увеличен размер «возрастной» надбавки к пенсии
С нового года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей.
Обновлено вчера в 19:15