Футбол
«Зенит» отказался от трансфера Ковачича и нашел замену в «Фенербахче»Спорт день за днем 02:29
«Зенит» отказался от приобретения полузащитника мадридского «Реала», сообщает Fotospor. Сообщается, что петербургский клуб посчитал слишком высокой сумму трансфера в 38 млн евро, которую запрашивают мадридцы.
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Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290
Обновлено в 02:00
Хоккей
Клуб КХЛ «Динамо» объявил о смене руководства
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы объявило о смене руководства, передает ТАСС.
Обновлено в 04:43
Политика
Парубий предложил принять законопроект о языке 25 апреля
Верховной раде предстоит рассмотреть до четверга около 300 поправок в документ Спикер Верховной рады Андрей Парубий предложил доработать закон о языке и проголосовать за него 25 апреля, передает ТАСС.
Обновлено в 06:15
Политика
Переговоры с Россией назвали приоритетом в штабе Зеленского
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского переговоры с Россией назвали одним из приоритетных направлений.
Обновлено вчера в 16:19
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой
В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
Обновлено в 05:01
Политика
Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Авто
Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
Стоимость самой доступной комплектации Kia Soul Classic с 1,6-литровым атмосферным мотором в сочетании с МКПП составляет 1 029 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Энергетика
Менеджер Ротенбергов заложил в Газпромбанке долю в СП с «Газпромом»
«РусГазДобыча» Артема Оболенского заложила 50% добывающей компании «РусГазАльянс» в Газпромбанке, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова заявила, что собирается неделю голодать
Обновлено в 05:37
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Общество
Синоптики прогнозируют потепление в Москве до +22 °С к концу недели
Ранее стало известно, что в Москве 22 апреля ожидается до +19 °С.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Российский самолет проведет наблюдательный полет над США
Полет пройдет по согласованному маршруту с 22 по 27 апреля с максимальной дальностью до 4,8 тыс. км. Рыжков также отметил, что Россия планирует выполнить еще один полет с 23 по 27 апреля — над территорией Польши с дальностью 1,4 тыс. км. Договор по открытому небу подписали 23 государства — члена ООН в 1992 году.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Дочь Евгения Осина попала в больницу
Дочь скончавшегося в прошлом году музыканта Евгения Осина Агния оказалась в больнице с тонзиллитом.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Ирину Шейк и ее сестру сравнили с Беллой и Джиджи Хадид
Российская модель Ирина Шейк (33) поздравила с днем рождения свою старшую сестру Татьяну.
Обновлено в 04:59
Авто
9 причин сменить моторное масло в апреле
2. Постоянная работа двигателя в условиях неполного прогрева зимой вызывает усиленный угар и загрязнение моторного масла продуктами износа.
Обновлено в 03:03
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Политика
ЦИК Украины обработал три четверти протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
Головина назвали лучшим игроком «Монако» в матче против ПСЖ
Полузащитник ФК «Монако» Александр Головин назван лучшим игроком клуба в игре против ПСЖ по версии аналитического сайта Whoscored.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Российские военные нашли танк по карте боевиков в Сирии
Военная полиция России обнаружила в сирийской Думе танк и тайное укрытие с боеприпасами.
Обновлено в 03:13
Общество
Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Помощник президента Татарстана Наталия Фишман, курирующая в республике развитие городской среды и обустройство общественных пространств, и режиссер Тимур Бекмамбетов в понедельник поженились в казанском ЗАГСе в центре семьи "Казан", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Фишман Мария Горожанинова.
Обновлено в 05:13
Общество
Коммунисты возложили цветы к Мавзолею в день рождения Ленина
Обновлено в 06:34
Происшествия
В театре Станиславского рухнул помост с хором
Из-за обрушения части декорации сразу несколько артистов хора упали с высоты около полутора метров.
Обновлено в 06:12
Политика
Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25