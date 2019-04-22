«Зенит» отказался от трансфера Ковачича и нашел замену в «Фенербахче»Спорт день за днем 02:29

«Зенит» отказался от приобретения полузащитника мадридского «Реала», сообщает Fotospor. Сообщается, что петербургский клуб посчитал слишком высокой сумму трансфера в 38 млн евро, которую запрашивают мадридцы.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

«Зенит» отказался от трансфера Ковачича и нашел замену в «Фенербахче»

Происшествия Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

Хоккей Клуб КХЛ «Динамо» объявил о смене руководства Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы объявило о смене руководства, передает ТАСС.

Политика Парубий предложил принять законопроект о языке 25 апреля Верховной раде предстоит рассмотреть до четверга около 300 поправок в документ Спикер Верховной рады Андрей Парубий предложил доработать закон о языке и проголосовать за него 25 апреля, передает ТАСС.

Политика Переговоры с Россией назвали приоритетом в штабе Зеленского В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского переговоры с Россией назвали одним из приоритетных направлений.

Общество Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.

Политика Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».

Авто Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России Стоимость самой доступной комплектации Kia Soul Classic с 1,6-литровым атмосферным мотором в сочетании с МКПП составляет 1 029 000 рублей.

Политика Зеленского пригласили посетить Крым В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Армия и оружие Российский самолет проведет наблюдательный полет над США Полет пройдет по согласованному маршруту с 22 по 27 апреля с максимальной дальностью до 4,8 тыс. км. Рыжков также отметил, что Россия планирует выполнить еще один полет с 23 по 27 апреля — над территорией Польши с дальностью 1,4 тыс. км. Договор по открытому небу подписали 23 государства — члена ООН в 1992 году.

Шоу-бизнес Дочь Евгения Осина попала в больницу Дочь скончавшегося в прошлом году музыканта Евгения Осина Агния оказалась в больнице с тонзиллитом.

Авто 9 причин сменить моторное масло в апреле 2. Постоянная работа двигателя в условиях неполного прогрева зимой вызывает усиленный угар и загрязнение моторного масла продуктами износа.

Единоборства Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.

Политика ЦИК Украины обработал три четверти протоколов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.

Футбол Головина назвали лучшим игроком «Монако» в матче против ПСЖ Полузащитник ФК «Монако» Александр Головин назван лучшим игроком клуба в игре против ПСЖ по версии аналитического сайта Whoscored.

Армия и оружие Российские военные нашли танк по карте боевиков в Сирии Военная полиция России обнаружила в сирийской Думе танк и тайное укрытие с боеприпасами.

Общество Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана Помощник президента Татарстана Наталия Фишман, курирующая в республике развитие городской среды и обустройство общественных пространств, и режиссер Тимур Бекмамбетов в понедельник поженились в казанском ЗАГСе в центре семьи "Казан", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Фишман Мария Горожанинова.

Происшествия В театре Станиславского рухнул помост с хором Из-за обрушения части декорации сразу несколько артистов хора упали с высоты около полутора метров.