Футбол

«Зенит» отказался от трансфера Ковачича и нашел замену в «Фенербахче»Спорт день за днем 02:29

«Зенит» отказался от приобретения полузащитника мадридского «Реала», сообщает Fotospor. Сообщается, что петербургский клуб посчитал слишком высокой сумму трансфера в 38 млн евро, которую запрашивают мадридцы.
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Полузащитник «Фенербахче» Элмас может продолжить карьеру в «Зените»

Советский спорт04:08

СМИ: Ковачич не по карману «Зениту». Замену ему найдут в «Фенербахче»

Sportbox.RUвчера в 23:10

«Зенит» отказался от покупки полузащитника «Реала»

Газета.Ru00:30

Источник: «„Зенит“ отказался от намерения приобрести Ковачича»

Sport.ru03:14

СМИ: Ковачич не по карману «Зениту». Замену ему найдут в «Фенербахче»

Матч ТВвчера в 23:10

СМИ: «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Фенербахче» Элмасу

РИА Новости01:26

СМИ: «Зенит» отказался от покупки Ковачича, альтернатива – игрок «Фенербахче»

Чемпионатвчера в 22:32
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Происшествия

В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу

Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Шойгу сдержит агрессию НАТО с помощью «морского монстра»

Обновлено в 05:10
Происшествия

Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290

Обновлено в 02:00
Хоккей

Клуб КХЛ «Динамо» объявил о смене руководства

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы объявило о смене руководства, передает ТАСС.
Обновлено в 04:43
Политика

Парубий предложил принять законопроект о языке 25 апреля

Верховной раде предстоит рассмотреть до четверга около 300 поправок в документ Спикер Верховной рады Андрей Парубий предложил доработать закон о языке и проголосовать за него 25 апреля, передает ТАСС.
Обновлено в 06:15
Политика

Переговоры с Россией назвали приоритетом в штабе Зеленского

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского переговоры с Россией назвали одним из приоритетных направлений.
Обновлено вчера в 16:19
Общество

Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой

В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
Обновлено в 05:01
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Обновлено в 04:46
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Стоимость самой доступной комплектации Kia Soul Classic с 1,6-литровым атмосферным мотором в сочетании с МКПП составляет 1 029 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Энергетика

Менеджер Ротенбергов заложил в Газпромбанке долю в СП с «Газпромом»

«РусГазДобыча» Артема Оболенского заложила 50% добывающей компании «РусГазАльянс» в Газпромбанке, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова заявила, что собирается неделю голодать

Обновлено в 05:37
Политика

Зеленского пригласили посетить Крым

В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Общество

Синоптики прогнозируют потепление в Москве до +22 °С к концу недели

Ранее стало известно, что в Москве 22 апреля ожидается до +19 °С.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Российский самолет проведет наблюдательный полет над США

Полет пройдет по согласованному маршруту с 22 по 27 апреля с максимальной дальностью до 4,8 тыс. км. Рыжков также отметил, что Россия планирует выполнить еще один полет с 23 по 27 апреля — над территорией Польши с дальностью 1,4 тыс. км. Договор по открытому небу подписали 23 государства — члена ООН в 1992 году.
Обновлено вчера в 20:38
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой

Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Дочь Евгения Осина попала в больницу

Дочь скончавшегося в прошлом году музыканта Евгения Осина Агния оказалась в больнице с тонзиллитом.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Ирину Шейк и ее сестру сравнили с Беллой и Джиджи Хадид

Российская модель Ирина Шейк (33) поздравила с днем рождения свою старшую сестру Татьяну.
Обновлено в 04:59
Авто

9 причин сменить моторное масло в апреле

2. Постоянная работа двигателя в условиях неполного прогрева зимой вызывает усиленный угар и загрязнение моторного масла продуктами износа.
Обновлено в 03:03
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Политика

ЦИК Украины обработал три четверти протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол

Головина назвали лучшим игроком «Монако» в матче против ПСЖ

Полузащитник ФК «Монако» Александр Головин назван лучшим игроком клуба в игре против ПСЖ по версии аналитического сайта Whoscored.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Российские военные нашли танк по карте боевиков в Сирии

Военная полиция России обнаружила в сирийской Думе танк и тайное укрытие с боеприпасами.
Обновлено в 03:13
Общество

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман, курирующая в республике развитие городской среды и обустройство общественных пространств, и режиссер Тимур Бекмамбетов в понедельник поженились в казанском ЗАГСе в центре семьи "Казан", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Фишман Мария Горожанинова.
Обновлено в 05:13
Общество

Коммунисты возложили цветы к Мавзолею в день рождения Ленина

Обновлено в 06:34
Происшествия

В театре Станиславского рухнул помост с хором

Из-за обрушения части декорации сразу несколько артистов хора упали с высоты около полутора метров.
Обновлено в 06:12
Политика

Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку

Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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