Футбол
«Зенит» отказался от трансфера Ковачича и нашел замену в «Фенербахче»Спорт день за днем 02:29
«Зенит» отказался от приобретения полузащитника мадридского «Реала», сообщает Fotospor. Сообщается, что петербургский клуб посчитал слишком высокой сумму трансфера в 38 млн евро, которую запрашивают мадридцы.
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Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии
Обновлено вчера в 15:24
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Происшествия
СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной
Следственный комитет России устанавливает личность мужчины, совершившего нападение на фигуранта уголовного дела, которое расследовала следователь Евгения Шишкина, убитая в октябре 2018 года в Подмосковье.
Обновлено в 08:51
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Политика
Матвиенко заявила о готовности России к диалогу с новым главой Украины
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к диалогу с новым президентом Украины и заинтересована в том, чтобы наладить российско-украинские отношения.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Авто
Hyundai и Kia готовят инновационную опцию
Технология изменения параметров электрокара через специальное приложение в смартфоне будет внедрена в будущих новинках Hyundai и Kia, в каких именно — пока не уточняется.
Обновлено в 02:07
Футбол
В РПЛ сообщили о задержаниях фанатов после матча «Локомотив» — ЦСКА
Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин назвал матчи 24-го тура, которые вызвали наибольший ажиотаж у зрителей, а также сообщил о нарушениях фанатов.
Обновлено в 07:31
Транспорт
Дорожные знаки в России станут меньше
Уточняется, что идею устанавливать уменьшенные дорожные знаки высказали московские власти в 2015 году.
Обновлено в 03:31
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.
Обновлено в 07:58
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Политика
Американский сенатор предложил Турции выбор между санкциями и С-400
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес заявил, что Соединенные Штаты введут санкции против Турции, если она закупит российские системы ПВО С-400.
Обновлено в 02:33
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Адвокат Беньяш получил 100 тыс. рублей компенсации за арест
Первомайский суд Краснодара взыскал 100 тыс. рублей в пользу краснодарского адвоката Михаила Беньяша.
Обновлено в 08:39
Здоровье
Российские врачи первыми успешно пересадили легкие и печень ребенку
Российские врачи первыми в мире провели успешную трансплантацию печени и легких больному муковисцидозом ребенку, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:24
Общество
Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом
С шестого марта в течение 46 дней мужчина ежедневно выпивал от двух до пяти бутылок пива.
Обновлено в 09:36
Гаджеты
Samsung перенес презентацию нового смартфона после сообщений о поломке
Компания Samsung отложила презентацию Galaxy Fold в Гонконге и Шанхае в связи с частыми сообщениями о поломке смартфона с гибким экраном.
Обновлено в 05:02
Авто
Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid
Компания решила выпустить более стильный бюджетный кроссовер (по предварительной информации HBC) будет построен на базе модифицированной платформы CMF-A.
Обновлено в 06:22
Хоккей
«Динамо»: Крикунов останется главным тренером
Обновлено в 04:43
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 09:11
Происшествия
Олимпийский чемпион арестован во время акции экологических активистов
Олимпийский чемпион 2012 года в гребном слаломе Этьенн Стотт арестован во время акции экологических активистов, которая прошла в Лондоне 21 апреля, передает The Sun.
Обновлено в 07:47
Гаджеты
MSI GT75 9SG Titan: мощный игровой ноутбук с процессором Intel Core i9-9980HK
Обновлено в 07:57
Происшествия
Под Тверью загорелись пять жилых домов
"В селе Борьково горят пять одноэтажных частных домов", - сказал собеседник агентства, добавив, что пожар уже локализован на площади 180 квадратных метров.
Обновлено в 09:02
Политика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти
Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина
Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.
Обновлено в 07:52