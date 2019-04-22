«Зенит» отказался от трансфера Ковачича и нашел замену в «Фенербахче»Спорт день за днем 02:29

«Зенит» отказался от приобретения полузащитника мадридского «Реала», сообщает Fotospor. Сообщается, что петербургский клуб посчитал слишком высокой сумму трансфера в 38 млн евро, которую запрашивают мадридцы.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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