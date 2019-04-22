Футбол

«Зенит» отказался от трансфера Ковачича и нашел замену в «Фенербахче»Спорт день за днем 02:29

«Зенит» отказался от приобретения полузащитника мадридского «Реала», сообщает Fotospor. Сообщается, что петербургский клуб посчитал слишком высокой сумму трансфера в 38 млн евро, которую запрашивают мадридцы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» не может позволить себе Ковачича, но есть вариант в Турции

Soccer.ru01:29

СМИ: «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Фенербахче» Элмасу

РИА Новости01:26

СМИ: «Зенит» отказался от покупки Ковачича, альтернатива – игрок «Фенербахче»

Чемпионатвчера в 22:32

Источник: «„Зенит“ отказался от намерения приобрести Ковачича»

Sport.ru03:14

СМИ: Ковачич не по карману «Зениту». Замену ему найдут в «Фенербахче»

Sportbox.RUвчера в 23:10

СМИ: Ковачич не по карману «Зениту». Замену ему найдут в «Фенербахче»

Матч ТВвчера в 23:10

«Зенит» отказался от покупки полузащитника «Реала»

Газета.Ru00:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Игры

Street Fighter 5 станет бесплатной на две недели

Компания Capcom анонсировала, что Street Fighter V: Arcade Edition станет бесплатной на две недели в Steam.
Обновлено в 02:42
Единоборства

Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

"ПСЖ" обыграл "Монако" в матче 33-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:17
Экономика

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов

Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Яна Поплавская заявила, что последний муж Цывиной ее избивал

Российская актриса Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной - бизнесмен Александр Благонравов - ее избивал.
Обновлено вчера в 14:17
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Футбол

«Зенит» и «Динамо» рассудит Иванов

РФС на своём официальном сайте опубликовал список арбитров на матчи двадцать пятого тура чемпионата России, которые пройдут посреди следующей недели.
Обновлено вчера в 12:33
Политика

Лукашенко поздравил Зеленского с победой на президентских выборах

Обновлено в 03:37
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Общество

Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале

В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол

Бетис — Валенсия 1:2

Обновлено вчера в 16:37
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Происшествия

Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест

Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие

Сирийские суточные проплыли мимо моряков

Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

Карлосу Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan

Прокуратура Токио предъявила новое обвинение бывшему главе Nissan Карлосу Гону в присвоении средств концерна.
Обновлено в 01:40
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ

Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 01:29
Политика

Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах

Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Авто

В России заметно упали продажи люксовых автомобилей

В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено 20 апреля в 22:23
Гаджеты

В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold

Предполагается, что запуски продаж и презентации, запланированные на эту неделю перенесли именно после жалоб на проблемы с Galaxy Fold.
Обновлено в 03:21
Экономика

В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая

В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 10:00
Общество

Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир

Обновлено вчера в 12:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Элиф Элмас
Северомакедонский футболист, опорный полузащитник клуба «Фенербахче» и сборной Македонии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное