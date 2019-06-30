Футбол
«Зенит» не станет покупать защитника «Спортинга» АкуньюНевские Новости 10:00
Петербургский «Зенит» отказался от идеи приобретения защитника «Спортинга» Маркоса Акуньи из-за слишком высокой цены на футболиста. За 27-летнего аргентинца просят 27 миллионов евро, когда сине-бело-голубые готовы предложить лишь 16.
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Гаджеты
Корпорация Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года
Корпорации Apple тайно отозвала ряд ноутбуков модели MacBook Air 2018 года выпуска.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
В России начинается производство ЗРК С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей».
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Политика
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Футбол
ЦСКА проиграл «Спартаку» на турнире в Австрии
Обновлено в 14:05
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Тарасова
Обновлено в 10:00
Политика
Умер экс-президент Черногории Момир Булатович
Президент Черногории в 1990-1998 годах и премьер Союзной республики Югославия в 1998-2000 годах Момир Булатович умер на 63 году жизни, сообщило национальное телевидение Черногории.
Обновлено в 13:58
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях
Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
Обновлено в 13:43
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами
Автодилер «Рольф» намерен выполнить все свои обязательства перед клиентами, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 08:46
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Космос
Сказка не ложь: самые точные предсказания писателей-фантастов
«МИР 24» узнал о самых точных предсказаниях писателей-фантастов прошлого и о том, чему еще предстоит сбыться.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Космос
В космосе поймали неуловимую галактику IC 10: ученые поразили впечатляющим открытием
Специалисты подчеркнули, что в вышеприведенном случае речь идет о галактике IC 10.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына
Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
Армия Хафтара получила приказ атаковать суда Турции у берегов Ливии
Аль-Мисмари рассказал о приказе атаковать турецкие корабли в ливийских территориальных водах, запретить полеты в эту страну из аэропортов Ливии и закрыть воздушное пространство для турецких самолетов, отмечает ТАСС.
Обновлено 28 июня в 19:31
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил возможный уход Зе Луиша
Владелец красно-белых Леонид Федун подтвердил слухи о возможном уходе игрока, отметив, что руководство клуба не горит желанием продавать своего футболиста.
Обновлено в 13:24
Политика
Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
Обновлено в 10:10
Экономика
Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы»
Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал "Реновы" почти в 2,5 раза до 87,88 млрд руб. Это следует из ЮГРЮЛ.
Обновлено в 10:44
Авто
Составлен топ-5 лучших автомобилей для тюнинга
Автоэкспорты портала 32cars.ru назвали ТОП-5 лучших автомобилей для тюнинга.
Обновлено в 13:55
Спорт
Сборная России выиграла 109 медалей на Европейских играх
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59