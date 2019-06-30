Футбол

«Зенит» не станет покупать защитника «Спортинга» АкуньюНевские Новости 10:00

Петербургский «Зенит» отказался от идеи приобретения защитника «Спортинга» Маркоса Акуньи из-за слишком высокой цены на футболиста. За 27-летнего аргентинца просят 27 миллионов евро, когда сине-бело-голубые готовы предложить лишь 16.
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СМИ: «Зенит» не стал приобретать Акунью

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«Зенит» отказался от покупки защитника «Спортинга» Акуньи

Sport24.ru09:19

Record: «Зенит» и «Локомотив» поборются за Акунью

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Sport24.ru: «Зенит» отказался от покупки Акуньи из-за высокой цены

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Чемпионат05:46

«Зенит» отказался от приобретения Акуньи

Metaratings11:35
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
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