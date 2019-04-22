Футбол
«Зенит» отказался от покупки полузащитника «Реала»Газета.Ru 00:30
Петербургский "Зенит" принял решение не приобретать полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича, сообщает "Советский спорт". По информации Fotospor, такое решение в российском клубе было принято из-за высокой трансферной стоимости игрока. "Реал" планирует выручить с этой сделки €38 млн.
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