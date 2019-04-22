Футбол

«Зенит» отказался от покупки полузащитника «Реала»Газета.Ru 00:30

Петербургский "Зенит" принял решение не приобретать полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича, сообщает "Советский спорт". По информации Fotospor, такое решение в российском клубе было принято из-за высокой трансферной стоимости игрока. "Реал" планирует выручить с этой сделки €38 млн.
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«Зенит» не может позволить себе Ковачича, но есть вариант в Турции

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СМИ: «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Фенербахче» Элмасу

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СМИ: Ковачич не по карману «Зениту». Замену ему найдут в «Фенербахче»

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«Зенит» отказался от покупки полузащитника «Реала»

Газета.Ru00:30

СМИ: Ковачич не по карману «Зениту». Замену ему найдут в «Фенербахче»

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«Зенит» отказался от трансфера Ковачича и переключился на хавбека «Фенербахче»

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СМИ: «Зенит» отказался от покупки Ковачича, альтернатива – игрок «Фенербахче»

Чемпионатвчера в 22:32
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Экономика

Какие продукты подешевеют после Пасхи

Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
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Зеленский и Порошенко выступили с первыми заявлениями

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Общество

Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале

В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
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Воронежский футболист Андрей Егорычев забил первый гол в Премьер-лиге

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Происшествия

Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290

Обновлено в 02:00
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов

Обновлено вчера в 20:44
Политика

ДВФУ готовится к возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

На территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке усилили меры безопасности в преддверие возможной встречи в вузе президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает корреспондент РИА Новости из кампуса.
Обновлено вчера в 23:01
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Политика

Зеленского пригласили посетить Крым

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.
Обновлено в 01:29
Экономика

Провинция КНР хочет сотрудничать с РФ в сфере инноваций

Восточная провинция Китая Цзянсу заинтересована в укреплении работы с Россией в инновационной области, сообщил глава отдела по внешним связям департамента коммерции региона Чэнь Сяодун 22 апреля.
Обновлено в 01:50
Политика

Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык

Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

В управлении капстроительства мэрии Новосибирска идут обыски

Обновлено в 02:06
Политика

С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста

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Авто

Рейтинг «За рулем»: лидеры В-класса по объему багажника (реальные замеры)

На российском рынке пока доминируют представители В-класса: доступные, надежные, достаточно просторные для всей семьи.
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Общество

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге, численность населения в этих регионах за последние три год выросла наиболее существенно, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
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О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

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Вторая серия «Игры Престолов» появилась в сети раньше времени

В интернете, на несколько часов раньше премьеры, появилась вторая серия знаменитого сериала «Игра Престолов».
Обновлено вчера в 19:38
Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
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Футбол

Лидер MLS «Лос-Анджелес» разгромил «Сиэтл» благодаря дублю Велы

«Лос-Анджелес» на своем поле разгромил «Сиэтл Саундерз» в матче регулярного чемпионата MLS — 4:1. В составе победителей дубль оформил экс-нападающий лондонского «Арсенала» Карлос Вела.
Обновлено вчера в 23:59
Технологии

Под научным флотом зашатался стапель

В борьбу за суда на 28 млрд рублей вступили «Пелла» и «Звезда» За постройку первых после распада СССР гражданских океанских научных судов за 28 млрд руб. разгорается борьба.
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В Петербурге автомобиль пытался перепрыгнуть через мост

В Санкт-Петербурге водитель пытался перепрыгнуть через Сампсониевский мост на автомобиле.
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Взлетевшая нефть вытащит российские акции и рубль

Пятница для российского рынка акций была во многом знаковым днем.
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Роскосмос начал работы по закрытию стартовой площадки №1 на Байконуре, откуда в 1961 году на орбиту отправился Юрий Гагарин.
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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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