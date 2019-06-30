Футбол

«Зенит» отказался от приобретения АкуньиMetaratings 11:35

Аргентинский защитник «Спортинга» Маркос Акунья не перейдёт в «Зенит». Ранее сообщалось, что на футболиста, помимо «Зенита», также претендует «Локомотив». Как утверждает Sport24, питерский клуб отказался от борьбы за защитника из-за высокой трансферной цены.
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«Зенит» отказался от покупки защитника «Спортинга» Акуньи

Sport24.ru09:19

«Зенит» отказался от приобретения Акуньи

Metaratings11:35

СМИ: «Зенит» отказался от приобретения Акуньи

Матч ТВ10:11

Sport24.ru: «Зенит» отказался от покупки Акуньи из-за высокой цены

Sports.ru10:57

Два клуба РПЛ интересуются защитником «Спортинга»

Sport.ru06:58

«Локомотив» и «Зенит» интересуются Акуньей

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Record: «Зенит» и «Локомотив» поборются за Акунью

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Футбол

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Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
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Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов

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Губернатора Архангельской Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
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Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:58
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В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

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В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

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Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
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Армия и оружие

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Инициаторы проекта, демократ Боб Менендес и республиканец Марко Рубио, внесли поправки, отменяющие запрет на поставки оружия Кипру в обмен на отказ острова обслуживать российские корабли в местном порту.
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Руководство Deutsche Bank рассматривает возможность сокращения 15–20 тыс. сотрудников, об этом сообщили газеты Handelsblatt и The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
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Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей

Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
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Сотрудников и посетителей избиркома МО «Екатерингофское» на Измайловском проспекте, 10, вывели на улицу из-за вероятности террористической угрозы.
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Маркос Акунья
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Спортинг» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
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