Футбол
«Зенит» отказался от приобретения АкуньиMetaratings 11:35
Аргентинский защитник «Спортинга» Маркос Акунья не перейдёт в «Зенит». Ранее сообщалось, что на футболиста, помимо «Зенита», также претендует «Локомотив». Как утверждает Sport24, питерский клуб отказался от борьбы за защитника из-за высокой трансферной цены.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
Общество
В Петербурге и Ленинградской области 1 июля ждут дождь и грозу
В понедельник, 1 июля, в городе и области ожидается облачная облачная с прояснениями погода.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Общество
В Китае построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол
Гвардиола прокомментировал возвращение Неймара в «Барселону»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал возможное возвращение бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара в "Барселону", передает Sport.es.
Обновлено в 10:25
Происшествия
На Эльбрусе заблудились десять альпинистов
Обновлено в 09:19
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Коряна и Портнягина
"Локомотив" на своем официальном сайте объявил об уходе ряда игроков.
Обновлено в 11:05
Кино
Умерла советская актриса Евгения Дембская
Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
Обновлено в 06:39
Общество
Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Кипр не закроет порты для российских кораблей
Инициаторы проекта, демократ Боб Менендес и республиканец Марко Рубио, внесли поправки, отменяющие запрет на поставки оружия Кипру в обмен на отказ острова обслуживать российские корабли в местном порту.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Самодельный вертолет разбился в Канаде
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
Deutsche Bank собирается сократить до 20 тысяч сотрудников
Руководство Deutsche Bank рассматривает возможность сокращения 15–20 тыс. сотрудников, об этом сообщили газеты Handelsblatt и The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 09:29
Политика
Трамп сообщил об итогах переговоров с Ким Чен Ыном
Обновлено в 04:47
Происшествия
Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 10:28
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей
Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Футбол
Акинфеев не попал в заявку на матч «Спартак» - ЦСКА
Обновлено в 11:23
Происшествия
Избирком МО «Екатерингофское» эвакуировали из-за угрозы теракта
Сотрудников и посетителей избиркома МО «Екатерингофское» на Измайловском проспекте, 10, вывели на улицу из-за вероятности террористической угрозы.
Обновлено в 10:46