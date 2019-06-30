Футбол

«Зенит» отказался от покупки АкуньиBookmaker-ratings.ru 10:24

Руководство «Зенита» решило отказаться от трансфера защитника «Спортинга» Маркуса Акуньи. Причиной срыва трансфера стала высокая стоимость футболиста.
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СМИ: «Зенит» не стал приобретать Акунью

Нева Спорт12:28

«Зенит» отказался от покупки защитника «Спортинга» Акуньи

Sport24.ru09:19

«Локомотив» и «Зенит» интересуются Акуньей

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Sport24.ru: «Зенит» отказался от покупки Акуньи из-за высокой цены

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Два клуба РПЛ интересуются защитником «Спортинга»

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«Зенит» отказался от приобретения Акуньи

Metaratings11:35

Record: «Зенит» и «Локомотив» поборются за Акунью

Спорт-Экспресс05:38
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели

«АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.
Обновлено в 11:18
Политика

«Марш свободы» проходит в Тбилиси

Обновлено вчера в 13:04
Наука

Не только Антарктида скрывает объекты со следами неизвестной жизни: новое открытие ученых

Примечательным является то, что обнаруженные подледные озера схожим с теми, что находятся в Антарктиде. Однако их отличают меньшие размеры.
Обновлено 27 июня в 23:29
Политика

Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России

Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.
Обновлено в 12:41
Наука

Ученые пронаблюдали движение атомов в 4D

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Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
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Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своих привычках

Во время отдыха знаменитость решила рассказать поклонникам в Instagram о своих странных привычках.
Обновлено в 07:32
Экономика

«Новатэк» сформировал состав акционеров «Арктик СПГ – 2»

Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон поприветствовал вхождение Mitsui и Jogmec в «Арктик СПГ – 2». Участие в проекте также предусматривает, что японские компании будут на долгосрочной основе приобретать у завода по 2 млн т сжиженного природного газа в год, отмечается в сообщении «Новатэка».
Обновлено вчера в 11:52
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил под Станицей Луганской

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, говорится в отчете миссии.
Обновлено в 13:05
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Политика

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Автоспорт

Ферстаппен обошел Феттеля в «Ф-1» после победы на Гран-при Австрии

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Происшествия

На Эльбрусе скончался один из заблудившихся альпинистов

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Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе

Два человека погибли, девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Аньхой, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы реагирования на чрезвычайные ситуации.
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Премьер Канады оконфузился на G20

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Политика

Появились кадры потасовки, где травмировали пресс-секретаря Трампа

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Политика

Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

Обновлено в 10:10
Политика

Глава МИД Польши призвал Европу прислушиваться к США

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил об ослаблении Евросоюза (ЕС) и призвал Европу прислушиваться к США.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию

Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
Обновлено в 12:07
Общество

Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Бари Алибасовым

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Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя

Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
Обновлено в 12:29
Кино

Умер чилийский режиссёр Себастьян Аларкон

Чилийский режиссёр и сценарист Себастьян Аларкон скончался на 71-м году жизни.
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Как подростки: Дэвид и Виктория Бекхэм «зажгли» на танцполе

Посетители шоу диджея Ника Гримшоу с удивлением обнаружили «отрывающихся на всю катушку» Дэвида и Викторию Бекхэм.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Дополнительные камеры установили на мосту в Киеве из-за трещин

Обновлено в 11:00
Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
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Американка умерла от пореза ноги на пляже

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Наука

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
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Маркос Акунья
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Спортинг» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
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