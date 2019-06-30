Футбол
«Зенит» отказался от покупки АкуньиBookmaker-ratings.ru 10:24
Руководство «Зенита» решило отказаться от трансфера защитника «Спортинга» Маркуса Акуньи. Причиной срыва трансфера стала высокая стоимость футболиста.
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«Марш свободы» проходит в Тбилиси
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Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России
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Ученые пронаблюдали движение атомов в 4D
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Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон поприветствовал вхождение Mitsui и Jogmec в «Арктик СПГ – 2». Участие в проекте также предусматривает, что японские компании будут на долгосрочной основе приобретать у завода по 2 млн т сжиженного природного газа в год, отмечается в сообщении «Новатэка».
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Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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На Эльбрусе скончался один из заблудившихся альпинистов
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В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе
Два человека погибли, девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Аньхой, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы реагирования на чрезвычайные ситуации.
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Премьер Канады оконфузился на G20
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Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил об ослаблении Евросоюза (ЕС) и призвал Европу прислушиваться к США.
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Политика
В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию
Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
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Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
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Происшествия
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Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
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Чилийский режиссёр и сценарист Себастьян Аларкон скончался на 71-м году жизни.
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Как подростки: Дэвид и Виктория Бекхэм «зажгли» на танцполе
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Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
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