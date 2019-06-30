Футбол
«Зенит» отказался от покупки защитника «Спортинга» АкуньиSport24.ru 09:19
Как стало известно Sport24, «Зенит» отказался от приобретения защитника «Спортинга» Маркоса Акуньи. Причиной стала слишком высокая цена футболиста. В зимнее трансферное окно сообщалось, что «Спортинг» требует за 27-летнего футболиста 20 млн евро.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
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Одинокие Стрельцы могут начать новый роман. Представителям знака, состоящим в отношениях, звёзды советуют помириться со своим партнёром.
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Заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе.
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Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза
В Ростове-на-Дону суд арестовал бывшую супругу одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата по уголовному делу о вымогательстве 70 миллионов рублей у коммерсанта, сообщил РИА Новости ее адвокат Эдуард Чургулия.
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Екатерина Вилкова о похорошевшей Анне Михалковой: «Слишком красивая. Отписываюсь!»
Анна Михалкова всегда обладала яркой индивидуальность, но, сбросив лишний вес, стала еще ярче.
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Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приедет в Россию на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, передает "Интерфакс".
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Астронавт NASA восхитился музеем космонавтики в Москве
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Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
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Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 12:58
Транспорт
В Шереметьеве признали скопление багажа
Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу
Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:28
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Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
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В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
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Следующий фильм станет последним для персонажа Дейзи Ридли. Персонаж Дейзи Ридли не появится в следующих частях франшизы "Звездные войны".
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«Даллас» выкупил контракт Ничушкина
Ранее сообщалось, что "Даллас" выставил Ничушкина на драфт отказов, чтобы выкупить контракт хоккеиста.
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Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
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Умер один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
Скончался один из альпинистов, которые заблудились на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости".
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