Футбол

«Зенит» остался без тренера по физподготовке78.ru 06:27

Испанский тренер по физической подготовке Исаак Серрано покидает «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба. Серрано работал в основном составе «Зените» с 2016 года.
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«Зенит» объявил об уходе тренера по физической подготовке Серрано

Sport24.ru06:58

Из «Зенита» ушел тренер по физподготовке

Нева Спорт06:34

«Зенит» объявил об уходе тренера по физподготовке Серрано

Спорт-Экспресс06:16

Тренер по физподготовке Исаак Серрано покидает «Зенит»

Невские Новости06:45

«Зенит» расстался с испанским тренером по физподготовке

Фонтанка.Ру06:41

«Зенит» остался без тренера по физподготовке

78.ru06:27

Испанский тренер по физподготовке покидает «Зенит»

Петербургский дневник07:17
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Пять человек пострадали в массовой драке в Пензенской области

Обновлено в 05:43
Гаджеты

Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России

Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России, сообщает «Коммерсантъ». Партнером компании выступит «Марвел-Дистрибуция».
Обновлено в 03:55
Происшествия

Иван Голунов пожаловался на панические атаки

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов заявил, что у него случаются панические атаки.
Обновлено в 06:22
Политика

МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Пашу раскритиковал Джигана за фото с пензенцем Егором Кридом

Павла Курьяна задела подпись к снимку, которое рэпер опубликовал в Инстаграм Гендиректор Black Star раскритиковал Джигана за то, что тот недавно опубликовал на своей странице в инстаграме совместное фото с Егором Кридом, подробно рассказавшем об уходе с Black Star у Юрия Дудя.
Обновлено в 07:30
Политика

В Киргизии завершился Саммит лидеров стран ШОС

Руководители государств-членов ШОС рассмотрели ход реализации итогов Циндаоского саммита 2018 года и первоочередные задачи дальнейшего развития Организации в контексте текущих процессов в мировой политике и экономике, а также вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом, региональной и общемировой безопасности.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Воронежской области горит полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:35
Финансы

Эксперт оценил снижение ключевой ставки ЦБ

14 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%.
Обновлено в 10:10
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Политика

Зеленский назначил командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 14 июня назначил нового командующего Национальной гвардией страны.
Обновлено в 12:51
Игры

CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5»

Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.
Обновлено в 09:23
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил возможность перехода страны на четырехдневную рабочую неделю, об этом сообщают РИА Новости.
Обновлено 11 июня в 11:35
Наука

В Шотландии нашли искусственные острова старше Стоунхенджа

У Внешних Гебридских островов на северо-западе Шотландии нашли два краннога, построенные в эпоху неолита, сообщается в Antiquity.
Обновлено в 11:36
Интернет

ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.
Обновлено в 11:52
Политика

Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги

Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес

Ирина Шейк в чулках и прозрачном топе вышла на подиум

Ирина Шейк впервые после расставания с Брэдли Купером вышла на подиум. Супермодель сменила за время показа несколько нарядов.
Обновлено в 11:00
Здоровье

«Не ссы, рожай»: в краснодарских поликлиниках запустили соцрекламу

На информационных стендах поликлиник и больниц Краснодара рекламируют сайт, где размещены социальные плакаты против ожирения и абортов.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В Ленобласти в сгоревшей Infiniti нашли труп пропавшего бизнесмена

В полукилометре от деревни Сара-лог в Лужском районе Ленинградской вечером четверга, 13 июня, около 22:30 посреди поля прохожие обнаружили сгоревший автомобиль Infiniti.
Обновлено в 12:00
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Политика

Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Транспорт

ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы

Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Общество

В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки

В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.
Обновлено в 05:17
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).
Обновлено в 13:27
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