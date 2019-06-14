Футбол
«Зенит» расстался с испанским тренером по физподготовкеФонтанка.Ру 06:41
В тренерском штабе футбольного клуба «Зенит» произошло одно изменение. Как сообщает 14 июня пресс-служба петербуржцев, команду покинут испанский тренер по физической подготовке Исаак Серрано.
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