Футбол
«Зенит» оштрафован на 10 тысяч евро после игры с «Вильярреалом»Петербургский дневник 14:11
Как сообщили в пресс-службе УЕФА, «Зениту» выписали штраф в размере 10 тысяч евро. Причиной штрафа стало поведение болельщиков, которых обвинили в акте вандализма на стадионе и причинении ущерба арене.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:18, Ашберн
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Наука
Вымирание вследствие глобального потепления может начаться с океана
В результате специалисты пришли к выводу, что в первую очередь из-за климатических изменений страдают морские виды и именно с океана может начаться вымирание из-за глобального потепления.
Обновлено в 10:39
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Авто
Toyota рассекретила название перелицованного хэтчбека Suzuki Baleno
Запуск перелицованных моделей длительное время откладывался и даже появлялись слухи, что проект будет реализован не ранее 2020 года.
Обновлено в 13:05
Политика
Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT рассказал, как в регионе будут отмечать пять лет со дня образования ЛНР.
Обновлено в 16:59
Политика
Выжили вопреки: Небензя рассказал неудобную правду в Совбезе ООН
Жители Донецка и Луганска на протяжении 5 лет буквально выживали вопреки тому, что вы делаете.
Обновлено вчера в 17:27
Здоровье
Диетолог рассказала об угрозе рака от подгоревшего шашлыка
Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с «Известиями» дала рекомендации по приготовлению шашлыка, которые снижают риск заболевания раком.
Обновлено вчера в 07:35
Игры
Ubisoft будет платить игрокам за нахождение багов в Rainbow Six: Siege
Компания Ubisoft объявила о старте программы Bug Hunter в тактическом шутере Rainbow Six Siege.
Обновлено в 12:21
Экономика
У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон навестили беременную Меган Маркл
Сегодня Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом навестили невестку. Об этом сообщает издание Harpers Bazaar.
Обновлено в 13:00
Политика
Власти профинансируют ремонт поврежденного пожарами в Забайкалье жилья
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июня выделить из федерального бюджета деньги на капремонт жилья, поврежденного при пожарах в Забайкалье, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 16:19
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Обновлено в 16:55
Происшествия
На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой
Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо.
Обновлено в 16:48
Политика
Отдых Зеленского с семьей в Турции возмутил команду Порошенко
Первого вице-спикера Верховной рады Ирину Геращенко возмутило решение победителя второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского провести с семьей уикенд в Турции.
Обновлено в 10:27
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ
"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Общество
На Яграх прошел митинг памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Обновлено в 13:52
Общество
Известного певца Салавата Фатхудинова ограбили в Испании
Певец отмечает, что ограбили его впервые в жизни.
Обновлено в 13:22
Происшествия
В Нальчике ФСБ задержала планировавшего теракты боевика
В Нальчике задержан местный житель, который планировал теракт по указанию из Сирии.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Отец русской невесты Джонни Деппа прокомментировал отношения дочери
Отец новой возлюбленной Джонни Деппа, танцовщицы из России Полины Глен, прокомментировал отношения своей дочери с известным актером.
Обновлено в 09:05
Кино
Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге
Обновлено вчера в 19:35
Кино
Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет
Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
Обновлено в 13:30
Кино
В Калининграде стартовал кинофестиваль «Край света. Запад»
Обновлено в 15:31
Общество
Опубликован рейтинг самых счастливых и самых несчастных стран мира
Американский институт общественного мнения Gallup опубликовал доклад с рейтингом стран с самым счастливым и самым несчастным населением в 2018 году.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Культура
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Финансы
Fitch сообщило о потере банками почти 1 трлн рублей из-за новых МСФО
«Значимым событием в банковском секторе в январе—феврале 2019 года стало введение подхода к формированию резервов на кредитные потери, сходного с МСФО 9, в рамках принимаемых Центральным банком Российской Федерации мер по приведению российских регулятивных правил учета в соответствие с международными практиками»,— говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 16:00
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Обновлено вчера в 18:54