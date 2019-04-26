Футбол

«Зенит» оштрафован на 10 тысяч евро после игры с «Вильярреалом»Петербургский дневник 14:11

Как сообщили в пресс-службе УЕФА, «Зениту» выписали штраф в размере 10 тысяч евро. Причиной штрафа стало поведение болельщиков, которых обвинили в акте вандализма на стадионе и причинении ущерба арене.
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Фанаты «Зенита» испортили стадион «Вильярреалу». Теперь петербургскому клубу придется заплатить 10 тысяч евро

Фонтанка.Ру13:58

УЕФА наказал «Зенит» за поведение болельщиков в матче ЛЕ против «Вильярреала»

Матч ТВ13:16

УЕФА обязал «Зенит» возместить «Вильярреалу» убытки, причиненные фанатами

РИА Новости12:37

УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро по итогам матча с «Вильярреалом»

Советский спорт12:20

УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро за поведение болельщиков на матче с «Вильярреалом»

Sport24.ru12:15

«Зенит» оштрафован на 10 тысяч евро после игры с «Вильярреалом»

Петербургский дневник14:11

УЕФА обязал «Зенит» возместить «Вильярреалу» ущерб, причиненный фанатами во время матча ЛЕ

Sports.ru13:25
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
Политика

В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских выборов.
Обновлено в 12:39
Происшествия

В Подмосковье уволены полицейские, избившие до смерти отца бойца ММА

Обновлено в 13:27
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
Обновлено в 14:33
Общество

В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации

Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 09:01
Политика

Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:30
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие

Российский самолет-разведчик пролетел над стратегическими базами США

Как отмечает телеканал «360», самолет ВКС РФ пролетел также над базой «Форт Силл» в Оклахоме, над авиабазой «Дайс» в Техасе, базой «Форт-Блисс» в Нью-Мексико, где размещено 32-е командование ПВО и ПРО США.
Обновлено в 09:51
Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Музыка

Rammstein выпустили новый клип на композицию Radio

Обновлено в 06:40
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Общество

Опубликован рейтинг самых счастливых и самых несчастных стран мира

Американский институт общественного мнения Gallup опубликовал доклад с рейтингом стран с самым счастливым и самым несчастным населением в 2018 году.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

В НАТО дали ответ на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что одним из главных условий для снижения градуса напряженности может стать прекращение активности НАТО вблизи западных российских границ РФ.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Свободный таксист: оправдан чеченец, обвиненный в убийстве силовиков

Обновлено 23 апреля в 17:02
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Общество

В России хотят перенести начало учебного года

В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Футбол

В Москве показали проект строительства нового стадиона «Торпедо»

Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Власти США признали, что F-35 не пригоден к боевой службе

Военные самолеты F-35 не соответствуют требованиям боевой машины по решению военных задач.
Обновлено в 12:49
Здоровье

Названы причины рака легких у некурящих людей

Основными причинами возникновения рака легких у людей, по мнению ученых, является загрязнение воздуха, воздействие на организм вредных веществ на производстве и пассивное курение.
Обновлено в 12:21
Авто

Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

Обновлено в 14:28
Политика

Путин прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь»

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай. Там он примет участие во втором форуме «Один пояс, один путь».
Обновлено вчера в 09:23
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Красноярске горит завод ракетно-космической техники

Помимо холодильников "Бирюса" на заводе "Красмаш" производятся баллистические ракеты "Синева", межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон".
Обновлено в 09:42
Политика

Посольство России удивлено позицией Лондона по вопросу о выдаче паспортов РФ в Донбассе

Позиция Лондона, осудившего решение Москвы упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям Донбасса, вызывает сильное удивление.
Обновлено в 14:16
Футбол

Неймар дисквалифицирован на три матча еврокубков

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА наказала нападающего «ПСЖ» Неймара за оскорбление судей после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3). Бразильский форвард получил дисквалификацию на три игры в турнирах под эгидой УЕФА.
Обновлено в 12:33
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Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
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