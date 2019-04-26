Футбол
«Зенит» оштрафован на 10 тысяч евро после игры с «Вильярреалом»Петербургский дневник вчера в 14:11
Как сообщили в пресс-службе УЕФА, «Зениту» выписали штраф в размере 10 тысяч евро. Причиной штрафа стало поведение болельщиков, которых обвинили в акте вандализма на стадионе и причинении ущерба арене.
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УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро по итогам матча с «Вильярреалом»
Советский спортвчера в 12:20
УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро за поведение болельщиков на матче с «Вильярреалом»
Sport24.ruвчера в 12:15
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Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
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Квят предложил начинать уик-энд Формулы-1 с субботы
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У несведущего человека словосочетание "официальный дилер" вызывает автоматическую реакцию с положительными эмоциями.
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