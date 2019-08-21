Футбол

«Зенит» оштрафовали на один матч за драку фанатов с ОМОНомИзвестия вчера в 21:36

Петербургский «Зенит» условно наказан проведением одного домашнего матча чемпионата России без зрителей после столкновения фанатов команды с сотрудниками ОМОНа.
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с чего всё началось

КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 400 тысяч и наказал дисквалификацией стадиона условно

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» оштрафован на 400 тысяч рублей. Во время встречи 4-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром» произошло столкновение ОМОНа и болельщиков. Конфликт случился у «Газпром Арены».
Спорт-Экспрессвчера в 10:58

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«Зенит» наказан одним матчем без зрителей условно и оштрафован по итогам игры с «Краснодаром»

Sport24.ruвчера в 11:01

За драку с омоновцами «Зенит» наказали проведением одного матча дома без зрителей

78.ruвчера в 11:42

«Зенит» наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно

ТАССвчера в 11:07

«Зенит» наказан одним матчем без зрителей условно по итогам игры с «Краснодаром»

Чемпионатвчера в 11:28

«Зенит» наказан одним матчем без зрителей условно за драку фанатов с ОМОНом

РИА Новостивчера в 11:22

«Зенит» оштрафовали на 400 тысяч рублей, а «Газпром Арену» дисквалифицировали за драку фанатов с ОМОНом

Фонтанка.Рувчера в 11:37

Стадион «Зенита» дисквалифицирован условно, Семак — реально

Спорт-Экспрессвчера в 13:00
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Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%

В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
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Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

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Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге

На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
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В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

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Представлен трехрядный компактвэн Suzuki XL6

«Шестерка» создана совместным предприятием Maruti Suzuki специально для рынка Индии и представляет собой премиум-версию компактвэна Suzuki Ertiga, который дебютировал в прошлом году.
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Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать «всё новое оружие России».
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Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве

Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено вчера в 13:24
Культура

Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними

Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено вчера в 19:30
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На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

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Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
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Кириенко назвал участников фестиваля «Таврида-Арт» будущим страны

Обновлено вчера в 13:20
Энергетика

«Роснефть» сообщила о восьми танкерах с грязной нефтью из «Дружбы»

В компании "Роснефть" пока не могут оценить ущерб, полученный от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", для этого нужно учесть в том числе восемь танкеров, которые получили грязную нефть в порту Усть-Луга.
Обновлено вчера в 10:12
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У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев

Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
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Армия и оружие

Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном

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Разбойник с большим сердцем. Как показаны 90-е в фильме «Бык»

В российский прокат выходит фильм Бориса Акопова «Бык» — победившая на «Кинотавре-2019» криминальная драма о том, как в 90-е уменьшалось поголовье бандитов.
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Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
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Общество

Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»

Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
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Вертолет упал в реку под Вологдой

Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие

Армия США ищет авторов для книги о войне во Вьетнаме

«Управление Армии США по заключению контрактов в Уоррене выпускает данное исследование рынка, чтобы заключить контракт с автором, который сможет взять на себя сбор информации, а также написание и редактирование исчерпывающей рукописи на тему операций Армии США в ходе войны во Вьетнаме в период с октября 1968 года по июнь 1970 года», — говорится в описании проекта «Книга о войне во Вьетнаме».
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Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Саратове

По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
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Вышел новый роман Виктора Пелевина

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Для российских спецслужб создадут новый компактный пистолет

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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Энергетика

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
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Диетологи рассказали, как правильно есть грибы

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