Футбол
«Зенит» оштрафовали на один матч за драку фанатов с ОМОНомИзвестия вчера в 21:36
Петербургский «Зенит» условно наказан проведением одного домашнего матча чемпионата России без зрителей после столкновения фанатов команды с сотрудниками ОМОНа.
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с чего всё началось
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» оштрафован на 400 тысяч рублей. Во время встречи 4-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром» произошло столкновение ОМОНа и болельщиков. Конфликт случился у «Газпром Арены».Спорт-Экспрессвчера в 10:58
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«Зенит» наказан одним матчем без зрителей условно по итогам игры с «Краснодаром»
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