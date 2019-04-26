Футбол
«Зенит» оштрафовали на 10 тысяч евро после матча против «Вильярреала»Телеканал Санкт-Петербург 16:00
После выездного матча в Испании сине-бело-голубых оштрафовали на 10 тысяч евро. Такое решение приняла комиссия УЕФА, рассмотрев соответствующее дело. Болельщиков петербургского клуба обвинили в вандализме.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:22, Ашберн
Происшествия
На территорию Украины въехали три автомобиля с надписью «МЧС России»
Автомобили с номерами регистрации в Ростовской области без открытия тентов проехали через полосу, предназначенную для выезжающих с Украины.
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Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Автоспорт
Даниил Квят: Машина до аварии была очень быстра
Даниил Квят остался доволен темпом своей машины, даже несмотря на то, что успел пройти во второй сессии свободных заездов всего 9 кругов.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
Обновлено в 06:20
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
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Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
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Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
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Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:29
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 07:47
Экономика
Petrobras планирует продать 8 НПЗ в Бразилии и сеть заправок в Уругвае
Совет директоров бразильского энергогиганта Petrobras одобрил план, предполагающий продажу восьми нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии и сеть заправок в Уругвае PUDSA, сообщила компания.
Обновлено в 22:46
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза
Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.
Обновлено в 12:07
Кино
Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая
Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
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Политика
Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны ряд стран
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из Шенгенской зоны нужно исключить ряд стран.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
Российский самолет-разведчик пролетел над стратегическими базами США
Как отмечает телеканал «360», самолет ВКС РФ пролетел также над базой «Форт Силл» в Оклахоме, над авиабазой «Дайс» в Техасе, базой «Форт-Блисс» в Нью-Мексико, где размещено 32-е командование ПВО и ПРО США.
Обновлено в 09:51
Политика
ПФР: Жители Донбасса смогут получать российские пенсии
Жителям ДНР и ЛНР, которые получили паспорта РФ и переехали в Россию, пенсии будут выплачиваться в общем порядке, согласно законодательству.
Обновлено вчера в 09:59
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек
Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.
Обновлено в 19:24
Происшествия
В США задержали мужчину, бросившего телефон в Трампа
В Соединенных Штатах правоохранители задержали мужчину, который кинул телефон в сторону президента США Дональда Трампа во время его выступления на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианополисе (штат Индиана), передает телеканал NBC.
Обновлено в 20:44
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован
Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:55
Шоу-бизнес
Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко
Певец Влад Топалов поделился с поклонниками интимными семейными кадрами на своей странице в "Инстаграме".
Обновлено в 12:53
Политика
Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку
Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 22:45
Происшествия
В Нигерии похитили двух сотрудников Shell
Неизвестные похитили двоих сотрудников англо-голландской нефтяной компании Shell в штате Риверс на юге Нигерии, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
Обновлено в 23:06
Политика
Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после встречи с Путиным
Обновлено в 22:56