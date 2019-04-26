Футбол

«Зенит» оштрафовали на 10 тысяч евро после матча против «Вильярреала»Телеканал Санкт-Петербург 16:00

После выездного матча в Испании сине-бело-голубых оштрафовали на 10 тысяч евро. Такое решение приняла комиссия УЕФА, рассмотрев соответствующее дело. Болельщиков петербургского клуба обвинили в вандализме.
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Фанаты «Зенита» испортили стадион «Вильярреалу». Теперь петербургскому клубу придется заплатить 10 тысяч евро

Фонтанка.Ру13:58

УЕФА наказал «Зенит» за поведение болельщиков в матче ЛЕ против «Вильярреала»

Матч ТВ13:16

УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро за поведение болельщиков на матче с «Вильярреалом»

Sport24.ru12:15

УЕФА обязал «Зенит» возместить «Вильярреалу» убытки, причиненные фанатами

РИА Новости12:37

УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро по итогам матча с «Вильярреалом»

Советский спорт12:20

«Зенит» оштрафовали на €10 тыс. за ущерб, причиненный болельщиками стадиону «Вильярреала»

ТАСС12:53

УЕФА обязал «Зенит» возместить «Вильярреалу» ущерб, причиненный фанатами во время матча ЛЕ

Sports.ru13:25
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Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

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Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
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Армия и оружие

ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии

Обновлено в 09:17
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Политика

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Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
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Экономика

Petrobras планирует продать 8 НПЗ в Бразилии и сеть заправок в Уругвае

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Общество

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В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
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Крысы как оружие: вышел геймплейный трейлер A Plague Tale: Innocence

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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака

Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.
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Кино

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Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
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Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны ряд стран

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из Шенгенской зоны нужно исключить ряд стран.
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Российский самолет-разведчик пролетел над стратегическими базами США

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ПФР: Жители Донбасса смогут получать российские пенсии

Жителям ДНР и ЛНР, которые получили паспорта РФ и переехали в Россию, пенсии будут выплачиваться в общем порядке, согласно законодательству.
Обновлено вчера в 09:59
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Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек

Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.
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В США задержали мужчину, бросившего телефон в Трампа

В Соединенных Штатах правоохранители задержали мужчину, который кинул телефон в сторону президента США Дональда Трампа во время его выступления на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианополисе (штат Индиана), передает телеканал NBC.
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Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

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Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
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Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко

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В Нигерии похитили двух сотрудников Shell

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Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после встречи с Путиным

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