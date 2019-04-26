Футбол

«Зенит» оштрафовали на 10 тысяч евро после игры с «Вильярреалом»78.ru вчера в 22:53

Встреча петербургского и испанского клубов прошла 14 марта в и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Вильярреала». В результате «Зенит» покинул Лигу Европы. После матча дисциплинарная инстанция УЕФА открыла дело в отношении «Зенита».
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Фанаты «Зенита» испортили стадион «Вильярреалу». Теперь петербургскому клубу придется заплатить 10 тысяч евро

Фонтанка.Рувчера в 13:58

УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро по итогам матча с «Вильярреалом»

Советский спортвчера в 12:20

«Зенит» оштрафовали на €10 тыс. за ущерб, причиненный болельщиками стадиону «Вильярреала»

ТАССвчера в 12:53

УЕФА обязал «Зенит» возместить «Вильярреалу» убытки, причиненные фанатами

РИА Новостивчера в 12:37

УЕФА наказал «Зенит» за поведение болельщиков в матче ЛЕ против «Вильярреала»

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УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро за поведение болельщиков на матче с «Вильярреалом»

Sport24.ruвчера в 12:15

«Зенит» оштрафован на 10 тысяч евро после игры с «Вильярреалом»

Петербургский дневниквчера в 14:11
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Футбол

Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура РПЛ

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
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Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика

Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

Вероятную причину пожара на заводе «Красмаш» определили в МЧС

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Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Украинцам могут упростить получение российского гражданства

Упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Обновлено в 04:39
Религия

Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу

Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Футбол

Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов

Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Обновлено вчера в 22:03
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Кино

Россиянин покорил Эльбрус в честь финала «Мстителей»

Обновлено вчера в 11:46
Общество

Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек

Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
Обновлено вчера в 21:38
Политика

Путин пообщался с канцлером Австрии в Пекине

Обновлено в 03:45
Футбол

Игроки «Болтона» отказались выходить на матчи из-за задержек зарплаты

Футболисты «Болтона» отказались выходить на оставшиеся матчи сезона в Чемпионшипе из-за невыплаты заработной платы, сообщает BBC.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака

Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.
Обновлено вчера в 12:07
Хоккей

Третьяк считает, что Малкину и Овечкину не стоит играть в одном звене в сборной России

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что форвардам Александру Овечкину и Евгению Малкину не стоит выступать в одном звене на чемпионате мира.
Обновлено в 04:36
Здоровье

Минздрав представил итоги диспансеризации 2018 года

Всего в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 миллиона граждан, что составляет 92 процента от запланированного количества, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.
Обновлено вчера в 12:48
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Политика

Путин распорядился о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье

Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

Путин назвал беспределом приговор Бутиной

Российский лидер Владимир Путин поддержал оценку, которую дали в Министерстве иностранных дел России наказанию, вынесенному американским судом россиянке Марии Бутиной, обвиняемой в шпионаже на территории Соединенных Штатов.
Обновлено в 05:09
Энергетика

Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено вчера в 10:44
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
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