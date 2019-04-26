Футбол
«Зенит» оштрафовали на 10 тысяч евро после игры с «Вильярреалом»78.ru вчера в 22:53
Встреча петербургского и испанского клубов прошла 14 марта в и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Вильярреала». В результате «Зенит» покинул Лигу Европы. После матча дисциплинарная инстанция УЕФА открыла дело в отношении «Зенита».
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УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро по итогам матча с «Вильярреалом»
Советский спортвчера в 12:20
УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро за поведение болельщиков на матче с «Вильярреалом»
Sport24.ruвчера в 12:15
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