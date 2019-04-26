«Зенит» оштрафовали на 10 тысяч евро после игры с «Вильярреалом»78.ru вчера в 22:53

Встреча петербургского и испанского клубов прошла 14 марта в и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Вильярреала». В результате «Зенит» покинул Лигу Европы. После матча дисциплинарная инстанция УЕФА открыла дело в отношении «Зенита».

«Зенит» оштрафовали на 10 тысяч евро после игры с «Вильярреалом»

Футбол Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура РПЛ Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Шоу-бизнес Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Политика Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.

Шоу-бизнес Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.

Политика Украинцам могут упростить получение российского гражданства Упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Религия Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.

Политика Песков пошутил, что Путин работает вместо сна Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.

Происшествия В ДТП в Крыму погибли пять человек Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.

Футбол Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Наука В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».

Происшествия В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.

Общество Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.

Футбол Игроки «Болтона» отказались выходить на матчи из-за задержек зарплаты Футболисты «Болтона» отказались выходить на оставшиеся матчи сезона в Чемпионшипе из-за невыплаты заработной платы, сообщает BBC.

Происшествия В Хабаровском крае упал самолет Як-18 Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.

Хоккей Третьяк считает, что Малкину и Овечкину не стоит играть в одном звене в сборной России Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что форвардам Александру Овечкину и Евгению Малкину не стоит выступать в одном звене на чемпионате мира.

Здоровье Минздрав представил итоги диспансеризации 2018 года Всего в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 миллиона граждан, что составляет 92 процента от запланированного количества, передает РИА Новости.

Политика «Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе» Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.

Политика Путин распорядился о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.

Политика Путин назвал беспределом приговор Бутиной Российский лидер Владимир Путин поддержал оценку, которую дали в Министерстве иностранных дел России наказанию, вынесенному американским судом россиянке Марии Бутиной, обвиняемой в шпионаже на территории Соединенных Штатов.

Энергетика Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.