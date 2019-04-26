Футбол

«Зенит» оштрафовали на 10 тысяч евро после игры с «Вильярреалом»78.ru вчера в 22:53

Встреча петербургского и испанского клубов прошла 14 марта в и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Вильярреала». В результате «Зенит» покинул Лигу Европы. После матча дисциплинарная инстанция УЕФА открыла дело в отношении «Зенита».
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Фанаты «Зенита» испортили стадион «Вильярреалу». Теперь петербургскому клубу придется заплатить 10 тысяч евро

Фонтанка.Рувчера в 13:58

УЕФА наказал «Зенит» за поведение болельщиков в матче ЛЕ против «Вильярреала»

Матч ТВвчера в 13:16

УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро за поведение болельщиков на матче с «Вильярреалом»

Sport24.ruвчера в 12:15

УЕФА обязал «Зенит» возместить «Вильярреалу» убытки, причиненные фанатами

РИА Новостивчера в 12:37

УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро по итогам матча с «Вильярреалом»

Советский спортвчера в 12:20

«Зенит» оштрафовали на €10 тыс. за ущерб, причиненный болельщиками стадиону «Вильярреала»

ТАССвчера в 12:53

«Зенит» оштрафован на 10 тысяч евро после игры с «Вильярреалом»

Петербургский дневниквчера в 14:11
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Здоровье

Роспотребнадзор подтвердил сокращение вспышек дизентерии

Представитель надзорного ведомства констатировала факт сокращения случаев заболевания острой кишечной инфекцией.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

В Трампа бросили телефон во время выступления

Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Кино

«Мстители 4» стартовали лучше «Мстителей 3» в домашнем прокате

Фильм "Мстители 4: Финал" успешно стартовал в домашнем прокате.
Обновлено вчера в 04:11
Религия

Внуково готовится ко встрече благодатного огня из Иерусалима

Обновлено 25 апреля в 07:00
Происшествия

Караулову освободили из колонии

16 апреля Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении Карауловой из колонии.
Обновлено в 01:43
Политика

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено вчера в 11:29
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли шесть человек

Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:50
Общество

Прокуратура нашла криминал в работе камер фиксации нарушений ПДД

Детей приравняют к прицепам, а места установки камер рассекретят По данным неназванных источников, серьезные нарушения выявлены, к примеру, в Новгородской области, где в тендере на создание системы с бюджетом в 733 млн рублей участвовала всего лишь одна компания, а договор с ней был заключен чиновником, не имевшим на то никаких полномочий.
Обновлено вчера в 03:56
Шоу-бизнес

Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено вчера в 07:29
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на камеру с самолета

Самолет чилийской авиации снял на видео весельную лодку «Акрос» Федора Конюхова, который выполняет одиночное кругосветное путешествие.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Адвокат допустил смягчение режима заключения экс-майору Евсюкову

Обновлено в 00:05
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Авто

Внедорожник LADA 4x4 получит полностью независимую подвеску

Внедорожник выпускается в трех- и пятидверном вариантах кузова и двух спецверсиях: Urban и Bronto.
Обновлено вчера в 06:03
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Новая российская подлодка «Белгород» испугала немецких журналистов

Новая российская подлодка «Белгород» привела в восторг немецких журналистов.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие

В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»

Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Шесть человек пострадали при взрыве бытового газа в Дагестане

Обновлено вчера в 16:58
Политика

Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»

Россия изучает возможность расширения проекта по сжижению газа "Сахалин-2", заявил президент России Владимир Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе «Красмаш»

Обновлено в 00:58
Футбол

Наиль Измайлов и Сергей Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона

Были одобрены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых ими должностей в конце нынешнего сезона.
Обновлено вчера в 08:44
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено вчера в 15:39
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на ряд комплектаций Lada Granta

АвтоВАЗ изменил комплектацию нескольких версий семейства Lada Granta FL.
Обновлено вчера в 18:26
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках

Обновлено вчера в 06:20
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

Неизвестные оставили угрожающее послание японскому принцу

Неизвестные пробрались в школу, в которой учится внук императора Акихито японский принц Хисахито, и оставили на его столе два ножа.
Обновлено в 02:17
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