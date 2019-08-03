Футбол
«Зенит» опубликовал ролик с первыми минутами Малкома в командеБомбардир.ру 04:46
«Зенит» в своем YouTube-канале опубликовал видео, на котором продемонстрировано, как новичок клуба Малком провел первые минуты в команде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
Обновлено в 01:35
Интернет
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
В Турции пять человек погибли при пожаре в автобусе
В результате случившегося погибли не менее пяти человек, еще 15 получили ранения.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Максим Галкин вышел с 5-летним сыном на велопрогулку в Юрмале
Максим Галкин в Юрмале отправился на велопрогулку в компании своего 5-летнего сына.
Обновлено в 03:42
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Музыка
Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории музыки
До конца гастрольного тура Divide осталось еще 12 концертов, а Ширан уже смог собрать более 700 миллионов долларов.
Обновлено в 04:09
Политика
Медведев на Курилах ответил Японии: Это наша земля
Напомним, ранее в Токио выразили протест визиту Медведева на Итуруп, заявив, что это «уязвляет чувства японских граждан».
Обновлено вчера в 02:40
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Альпинист из Румынии получил травму на Эльбрусе
Обновлено в 04:06
Хоккей
Минское «Динамо» подписало Дрю Шора
Минское «Динамо» подписало контракт с 28-летним нападающим Дрю Шором, информирует официальный сайт команды из Беларуси.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Обновлено в 05:06
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Мария Порошина опубликовала «семейное» фото с Ярославом Бойко
Актриса Мария Порошина опубликовала в Instagram душевное «семейное» фото. На снимке она сидит рядом с коллегой Ярославом Бойко и детьми.
Обновлено в 05:20
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
За год доля Huawei в количестве проданных устройств увеличилась с 11 до 20%, за счет чего китайский производитель обогнал американскую Apple и занял второе место.
Обновлено в 02:33
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Самолет США провел разведку вблизи Черноморского побережья России
Самолет ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку около берегов Крыма.
Обновлено в 05:28
Футбол
Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца
Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Двух лисят заметили на Мебельной улице
В Приморском районе Петербурга заметили двух лисят. Животных, которые подошли к проезжей части, очевидцам удалось снять на видео из машины.
Обновлено вчера в 20:17
Гаджеты
Стартовали продажи смартфона Huawei Nova 5i Pro
Смартфон Huawei Nova 5i Pro поступает в официальные продажи.
Обновлено вчера в 09:34
Армия и оружие
Украинские MRAP обещают улучшить по результатам их эксплуатации на Донбассе
Руководство производителя украинских MRAP обещает улучшить характеристики своих бронемашин на основе полученной от ВСУ информации.
Обновлено в 02:34
Футбол
Лодыгин стал игроком «Газишехир Газиантеп»
Турецкий «Газишехир Газиантеп» объявил о переходе бывшего вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина.
Обновлено в 01:43
Общество
Пассажиров предупредили о возможных ограничениях у метро «Коломенская»
Вход и выход на станции столичной подземки "Коломенская" могут ограничить в субботу, 3 августа, по требованию полиции из-за фестиваля на территории заповедника.
Обновлено в 04:21
Технологии
Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp
Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Компания Facebook пданирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.
Обновлено в 04:37