Футбол
«Зенит» опубликовал ролик с первыми минутами Малкома в командеБомбардир.ру 04:46
«Зенит» в своем YouTube-канале опубликовал видео, на котором продемонстрировано, как новичок клуба Малком провел первые минуты в команде.
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