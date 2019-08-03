«Зенит» в своем YouTube-канале опубликовал видео, на котором продемонстрировано, как новичок клуба Малком провел первые минуты в команде.

«Зенит» опубликовал ролик с первыми минутами Малкома в команде

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