Футбол
«Зенит» открыл счет в матче с «Сочи»Спорт-Экспресс вчера в 15:02
На 30-й минуте встречи Сердар Азмун реализовал пенальти. 11-метровый был назначен после того, как Азмун ушел один на один с вратарем, а Иван Миладинович сбил его с ног.
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Сутормин попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Сочи», Дзюба остался в запасе
Sportbox.RUвчера в 13:25
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Энергетика
«НОВАТЭК» продал 30% «Арктик СПГ 2» компаниям Японии и Китая
В своем пресс-релизе "НОВАТЭК" подтверждает, что продал по 10% "Арктик СПГ 2" дочернему обществу CNPC, дочернему обществу CNOOC Ltd. и консорциуму Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC (Japan Arctic LNG).
Обновлено в 03:13
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Мария Машкова призналась, что ей сложно дается материнство
Отечественная актриса Мария Машкова откровенно призналась, что ей непросто дается материнство.
Обновлено вчера в 06:50
Общество
Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда
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Происшествия
В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
Движение четырех пассажирских поездов сообщением Москва-Воркута, Воркута-Москва, Усинск-Сыктывкар и Сыктывкар-Усинск с более 450 пассажирами задерживается из-за схода железнодорожных вагонов с углем в Коми, сообщает региональное управление МЧС в понедельник.
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Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Финансы
Рубль вырос к доллару и подешевел к евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 4 копейки – до 63,01 рубля, курс евро вырос на 3 копейки, составив 70,70 рубля.
Обновлено в 03:14
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Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа «Арктика»
Строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов типа "Арктика" обойдется в 100 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 02:58
Общество
В России назвали наименее востребованные профессии
Современный рынок труда в России не может удовлетворить спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.
Обновлено 20 июля в 09:50
Экономика
Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%
Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие
ВСУ сорвали перемирие, обстреляв село в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали перемирие в Донбассе, введенное с полуночи 21 июля, и обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 06:43
Общество
В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 02:03
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 02:51
Гаджеты
В смартфонах iPhone 2020 года появятся дисплеи с частотой 120 герц
В смартфонах iPhone, которые будут представлены в 2020 году, появятся дисплеи с частотой 120 герц.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Экзитполы: В Верховную Раду проходят пять партий
Первые опросы на выходе с участков - экзитполы - показывают, что в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий.
Обновлено вчера в 13:43
Футбол
Скабеева навестила Кокорина и Мамаева в колонии
Российская телеведущая Ольга Скабеева побывала в колонии, где отбывают свой срок футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Обновлено вчера в 00:17
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился
Сорокалетний соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на возлюбленной, участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марии Гончарук.
Обновлено в 01:49
Общество
Мэр Кунгура заявил в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:41
Космос
Ученые заявили о точной дате конца света после выявления устрашающей аномалии в космосе
Ученые несколько дней назад зафиксировали в космосе устрашающую аномалию.
Обновлено в 01:17
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено 19 июля в 10:14
Транспорт
Иллюзию реки создадут на станции метро «Окская» в Москве
Обновлено в 00:51
Политика
Политолог прокомментировал предварительные результаты выборов в Раду
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер утром в понедельник, 22 июля, прокомментировал предварительные результаты выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 02:34
Политика
ЦИК Украины признал парламентские выборы состоявшимися
Центральная избирательная комиссия Украины признала парламентские выборы состоявшимися, заявила глава комиссии Татьяна Слипачук.
Обновлено в 03:17
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59