Сине-бело-голубые встретятся сегодня с «Сочи» в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. Тренерский штаб петербуржцев определился со стартовым составом, с первых минут на поле стадиона «Фишт» выйдут: Дуглас Сантос и Алексей Сутормин.

Спорт день за днем

«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Сочи»

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