Футбол
«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Ахматом»Невские Новости 11:02
Тренерский штаб петербуржцев объявил стартовый состав на игру. Сегодня петербургский футбольный клуб «Зенит» в рамках шестого тура Российской Премьер-Лиги встретится с грозненским «Ахматом». Сине-бело-голубые опубликовали на официальном сайте стартовый состав команды.
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Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:01
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Полученные пористые металл-органические каркасы привлекают внимание ученых тем, что демонстрируют рекордные сорбционные характеристики по отношению к различным летучим веществам, газам, жидкостям и ионам.
Обновлено 14 августа в 23:55
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Обновлено в 20:02
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Известный уфолог Скотт Уоринг в очередной раз обвинил американское космическое агентство NASA в попытке исказить данные, получаемые от внеземных космических аппаратов.
Обновлено вчера в 11:36
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак грубо отозвался о судьях матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После окончания встречи наставник питерцев назвал судей козлами.
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Политика
Порошенко перечислил страхи России
Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил, чего "боится" Россия. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Обновлено в 19:50
Происшествия
В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять детей
В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Перми детей оценивается как средней степени тяжести.
Обновлено в 09:48
Авто
Fiat представил трехмерный макет нового купеобразного кроссовера
Итальянская компания Fiat показала трехмерную масштабную модель своего будущего кросс-купе Fastback.
Обновлено в 03:36
Экономика
Минтруд предложил увеличить МРОТ на 850 рублей с 2020 года
Представитель министерства труда и социальной защиты РФ в пятницу, 16 августа, сообщил, что ведомство предложило с 1 января 2020 года увеличить минимальный размер оплаты труда на 850 рублей до 12 130 рублей.
Обновлено вчера в 08:19
Культура
В Петергофе пройдет осенний праздник фонтанов
Обновлено в 10:36
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Здоровье
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Чедия назвала несколько полезных продуктов, которые подойдут для перекусов на работе.
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Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено вчера в 07:43
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Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний
В Москве по итогам акции 27 июля в автозаки попали почти 1400 человек, 3 августа были задержаны больше тысячи, 10 августа – более 200.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие
Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа
Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 17:44
Авто
Саперный УАЗ-469 с двумя рулями вспомнили в Сети
Ульяновский автомобильный завод вспомнил о своем уникальном саперном транспортном средстве УАЗ-469 с двумя рулями.
Обновлено в 10:30
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В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
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Футбол
Слуцкий поддержал игрока «Монако» Головина
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в Instagram опубликовал видео с неудачным ударом игрока «Монако» со штрафного в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Меца» (0:3). Специалист решил поддержать полузащитника монегасков Александра Головина, с которым работал в ЦСКА, подписав пост: «А Саня бы забил».
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Дагестане при падении автомобиля в обрыв погиб ребенок
Обновлено в 20:35