Тренерский штаб петербуржцев объявил стартовый состав на игру. Сегодня петербургский футбольный клуб «Зенит» в рамках шестого тура Российской Премьер-Лиги встретится с грозненским «Ахматом». Сине-бело-голубые опубликовали на официальном сайте стартовый состав команды.

«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Ахматом»

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