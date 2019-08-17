Футбол

«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Ахматом»Невские Новости 11:02

Тренерский штаб петербуржцев объявил стартовый состав на игру. Сегодня петербургский футбольный клуб «Зенит» в рамках шестого тура Российской Премьер-Лиги встретится с грозненским «Ахматом». Сине-бело-голубые опубликовали на официальном сайте стартовый состав команды.
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