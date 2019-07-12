Футбол
«Зенит» оказался самым популярным российским клубом на YouTubeМатч ТВ 07:49
«Зенит» является самым популярным российским футбольным клубом на YouTube, согласно подсчетам MBA Sport Management. В период с 1 января по 30 июня 2019 года общее количество просмотров клубного канала сине-бело-голубых равно 18,4 миллионам. Это рекорд среди российских футбольных клубов.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:55, Вашингтон
Авто
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Обновлено 10 июля в 23:30
Политика
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Обновлено в 08:44
Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Владельцем 136,5 миллионов рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
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Политика
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Каждый второй житель России считает, что сейчас российским туристам опасно находиться в Грузии, 27% полагают, что не опасно, 23% затруднились ответить.
Обновлено в 08:19
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Обновлено в 01:01
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России
Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
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На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой появился снимок, на котором можно увидеть молодого телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 00:56
Культура
Известную певицу отправили в психушку в Москве
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Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 06:33
Происшествия
17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне
17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом сообщает передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Наука
Прокрастинация у женщин оказалась связанной с уровнем дофамина
Ученые из Рурского университета в Бохуме и Дрезденского технического университета выявили, что у женщин прокрастинация связана с генетической предрасположенностью к более высокому уровню дофамина в мозге.
Обновлено в 06:45
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты
Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Происшествия
В госархиве литературы и искусства в Москве потушен крупный пожар
Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошёл пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства.
Обновлено в 08:26
Здоровье
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Почти 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Саратовской области с начала весенне-летнего периода, из них 162 человека остаются на лечении в больницах, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
Обновлено в 07:36
Общество
Сибирские Мальдивы закрылись для фото
Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.
Обновлено в 07:00
Технологии
МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов
МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Швеция отказалась подписать конвенцию ООН о полном запрете ядерного оружия
Правительство Швеции не намерено подписывать принятую в 2017 году конвенцию ООН о полном запрете ядерного оружия, сообщила глава МИД страны Маргот Валльстрем в ходе пресс-конференции в пятницу.
Обновлено в 08:23
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заключил пари с мэром Днепра (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта Нового моста через реку Днепр.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Бывшего военного Украины задержали в Луганске
"В ходе проведения мероприятий паспортного контроля подразделением луганской комендатуры, в районе, где до 2014 года размещалась военная часть в/ч А 1973 ВС Украины, был задержан гражданин Украины", — рассказал Осадчий.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь
Обновлено в 08:47
Политика
В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
Экономика
ЦБ вольет в капитал Московского индустриального банка 129 млрд рублей
ЦБ направит 128,7 млрд руб. в капитал санируемого Московского индустриального банка (МИнБ), сообщил ЦБ в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 07:59
Политика
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Финансы
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31