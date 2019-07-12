Футбол
«Зенит» оказался самым популярным российским клубом на YouTubeМатч ТВ 07:49
«Зенит» является самым популярным российским футбольным клубом на YouTube, согласно подсчетам MBA Sport Management. В период с 1 января по 30 июня 2019 года общее количество просмотров клубного канала сине-бело-голубых равно 18,4 миллионам. Это рекорд среди российских футбольных клубов.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:01, Вашингтон
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