Футбол

«Зенит» оказался самым популярным российским клубом на YouTubeМатч ТВ 07:49

«Зенит» является самым популярным российским футбольным клубом на YouTube, согласно подсчетам MBA Sport Management. В период с 1 января по 30 июня 2019 года общее количество просмотров клубного канала сине-бело-голубых равно 18,4 миллионам. Это рекорд среди российских футбольных клубов.
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«Зенит» — самый популярный клуб России по просмотрам в ютубе в первой половине 2019 года

Sport24.ru08:06

«Зенит» оказался самым популярным российским клубом на YouTube

Матч ТВ07:49

У «Зенита» самый популярный YouTube-канал в РПЛ – 18,4 млн просмотров за полгода. У «Спартака» в 3 раза меньше

Sports.ru09:48

Так какая команда народная? «Зенит» по популярности превосходит «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Локо» и «Ростов» вместе сложенные! Американцев трудно заподозрить в искажении данных клубов РПЛ

Спорт уик-энд08:06

«Зенит» - самый популярный российский клуб первой половины 2019 года по просмотрам в Youtube

Спорт-Экспресс07:53

«Зенит» оказался самым популярным российским клубом на YouTube

Sportbox.RU07:49

«Зенит» с большим отрывом лидирует в РПЛ по просмотрам на YouTube

Нева Спорт08:05
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:01, Вашингтон
Происшествия

В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

Обновлено в 13:02
Происшествия

Состояние избитой и истерзанной девочки из Ингушетии стабилизировалось

Стало известно, что состоянии 7-летней девочки из Республики Ингушетия стабилизировалось.
Обновлено вчера в 00:11
Общество

В США с Facebook взыщут 5 млрд долларов за раскрытие личных данных пользователей

В марте прошлого года FTC начала расследование в отношении Facebook, чтобы установить, нарушила ли компания обязательства по защите и хранению личных данных.
Обновлено в 16:50
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Политика

Госдеп прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске

8 июля Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 11:15
Политика

Трамп заявил о «смерти» Шварценеггера

Обновлено в 10:29
Происшествия

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

2-летняя дочка Анны Банщиковой увлеклась рыбалкой

Обновлено в 16:00
Политика

Около 300 человек у посольства Италии в Киеве устроили акцию протеста

Около 300 человек в пятницу вечером устроили акцию протеста у посольства Италии в Киеве.
Обновлено в 15:23
Общество

Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика

Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду

Украинский Центризбирком объявил о регистрации иностранных наблюдателей для работы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся в республике в конце следующей недели.
Обновлено в 13:59
Энергетика

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие

Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:42
Футбол

«Палермо» переведен в любительский дивизион

В сезоне-2018/19 "Палермо" занял третье место в серии B и получил право сыграть в плей-офф за выход в серию A. Однако из-за финансовых проблем клуб был переведен в серию C. Тем не менее, позднее данное решение отменили, заменив на снятие 20 очков.
Обновлено в 13:55
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Политика

Сенаторы призвали Трампа ввести санкции против Турции за С-400

Несколько американских сенаторов в пятницу призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции из-за поставок российских ЗРК С-400, а также исключить республику из программы истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено в 17:10
Происшествия

В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в отеле в Сомали

Обновлено в 12:21
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«Парад дурачков»: Соловьев высказался о видеообращении украинского ведущего

Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал «Ридусу» о своем отношении к выступлению украинского журналиста Артема Овдиенко, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Обновлено в 17:25
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Москвичка бесследно исчезла, провалившись в люк

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Курорты Турции затянуло дымом из-за лесных пожаров

Как отмечает газета, очаг пожара находился в 60 километрах от курорта Фетхие, более 30 домов были эвакуированы.
Обновлено в 10:53
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Стоимость Samsung Galaxy Note 10 будет начинаться от 999 евро

Стала известна стоимость новых топовых корейских телефонов Galaxy Note 10 и 10 Plus в Европе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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США одобрили поставки Германии противоракет на $401 млн

Американская администрация приняла решение продать Германии противоракеты на сумму $401 млн.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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