Футбол

«Зенит» огласил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»Мойка78 08:21

Зенит — Крылья Советов
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Крыльями Советов». Команды встретятся 28 апреля на «Газпром Арене» в Петербурге в рамках 26 тура чемпионата России по футболу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Матч ТВ08:27

Нобоа сыграет против «Крыльев Советов» в матче РПЛ

РИА Новости08:22

Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»

Петербургский дневник08:18

«Зенит» – «Крылья Советов»: Жано – в старте гостей. Нобоа – в основе хозяев

Спорт-Экспресс08:13

«Зенит» — «Крылья Советов». Объявлены стартовые составы

Sport24.ru08:12

«Зенит» — «Крылья Советов»: Дзюба, Азмун и Ананидзе — в стартовых составах

Чемпионат08:17

«Зенит» – «Крылья Советов». Нобоа, Дзюба, Азмун и Ткачук сыграют с первых минут

Sports.ru08:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Культура

Раскрыт механизм победы дочери Алсу в шоу «Голос»

Обновлено в 06:39
Происшествия

В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер

Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Религия

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Наука

Названа причина «кислородной катастрофы» 50 млн лет назад

Исследователи из Принстонского университета в Соединенных Штатов задались идеей выяснить, что стало причиной изменения климата еще 50 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 02:43
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую через магистраль с коляской

В Сети появилось видео, на котором женщину с коляской, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбивает автомобиль.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Ростовской области автомобиль с пассажирами упал в реку

В Ростовской области автомобиль с несколькими пассажирами упал в реку Дон, сообщил журналистам представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 08:31
Авто

ВАЗ 2104 с мотором от Toyota Supra поражает воображение

Под капот отечественного универсала был установлен двухлитровый мотор Toyota 1G-GTE мощностью 210 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатый «автомат» от того же автомобиля.
Обновлено в 08:24
Культура

Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса

Обновлено вчера в 10:18
Политика

Британия нашла способ противодействовать России и Китаю

Например, у властей появится более эффективный и простой способ выдворения иностранных разведчиков, даже если у них есть основания для пребывания на территории Великобритании.
Обновлено в 07:49
Общество

В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу

Обновлено вчера в 05:00
Происшествия

При взрыве в многоэтажке в Киеве погибли два человека

Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Киеве, два человека погибли, сообщила в воскресенье пресс-служба столичной полиции.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Полина Гагарина без макияжа короновала себя

Известная певица Полина Гагарина своим подписчикам в Инстаграм рассказала о том, как она себя короновала.
Обновлено вчера в 10:48
Путешествия

В китайском аэропорту на пути в Москву застряла группа россиян

В международном аэропорту города Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун застряла группа российских граждан, которые транзитом направлялись в Москву из Индонезии и Таиланда.
Обновлено в 07:58
Политика

Песков назвал причину осторожности китайских партнеров

Осторожность китайских партнеров в экономических отношениях с Россией не означает их приверженности антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:52
Политика

Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Политика

Порошенко назвал празднование Пасхи на Украине уникальным

«Пасха ныне уникальная», - написал президент Украины. Гражданам он пожелал радости, счастья и благополучия.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Один человек пострадал в ДТП с участием четырех машин в Подмосковье

Обновлено в 08:41
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено 26 апреля в 11:51
Политика

Число погибших во время подсчета голосов в Индонезии превысило 270

Свыше 270 человек умерли в Индонезии во время подсчета голосов состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью

Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Обновлено вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Гарри и Лиза Галкины поздравили родителей с Пасхой

Поздравляем вас со светлым праздником Пасхи.
Обновлено в 02:52
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве

По словам синоптиков, днем 29 апреля ожидается до 12 градусов тепла, а в ночные часы температура составит около нуля градусов в городе, а по области — до –3 градусов.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Певица МакSим после ДТП потеряла память

Последствия ДТП, в которое некоторое время назад попала певица Марина Максимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, оказались намного серьезнее, нежели предполагалось изначально.
Обновлено в 02:05
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

Крыша склада под Воронежем рухнула из-за крупного пожара

Крыша загоревшегося под Воронежем склада розничной сети "Магнит" частично обрушилась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
Обновлено вчера в 20:37
Космос

В гигантской галактике образовалась гигантская черная дыра

Галактика M87 является местом расположения для сверхмассивной черной дыры, которая извергает две струи материала в космос почти со скоростью света.
Обновлено 26 апреля в 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сердар Азмун
Иранский футболист
Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное