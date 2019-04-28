«Зенит» огласил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»Мойка78 08:21

«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Крыльями Советов». Команды встретятся 28 апреля на «Газпром Арене» в Петербурге в рамках 26 тура чемпионата России по футболу.

«Зенит» огласил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»

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