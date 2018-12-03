Футбол
«Зенит» огласил стартовый состав на матч РПЛ с «Арсеналом»
«Зенит» огласил стартовый состав на матч РПЛ с «Арсеналом»Газета.Ru10:50
Стал известен стартовый состав петербургского "Зенита" на матч против тульского "Арсенала" в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча состоится 3 декабря в 19.30 по московскому времени.
Газета.Ru10:50
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 11:02, Ашберн
Футбол
Черчесов назвал приоритетную задачу сборной России
Приоритетная задача — выигрывать каждый ближайший матч, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 10:45
Футбол
Португалия примет финальную стадию Лиги наций в 2019 году
Объявлена страна, которая будет принимать финальную стадию Лиги наций в 2019 году, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:23
Футбол
Андрей Ещенко отправится на лечение в Рим
Обновлено в 10:56
Футбол
Бывший президент ФК «Барселона» Нуньес скончался в возрасте 87 лет
Бывший президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Луис Нуньес скончался на 88-м году жизни.
Обновлено в 10:44
Футбол
КДК РФС даст оценку оскорбительным кричалкам фанатов «Спартака»
Обновлено в 08:21
Футбол
УЕФА ввел видеоповторы в Лиге чемпионов с текущего сезона
УЕФА объявил о внедрении системы видеопомощи арбитрам в Лиге чемпионов, начиная с матчей плей-офф текущего сезона.
Обновлено в 10:29
Футбол
«Тоттенхэм» наказал фаната, бросившего банановую кожуру в Обамеянга
"Тоттенхэм" наказал фаната, который бросил банановую кожуру в нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга в дерби северного Лондона.
Обновлено в 10:50
Футбол
Хьюз уволен с поста главного тренера «Саутгемптона»
Английский «Саутгемптон» уволил главного тренера команды Марка Хьюза.
Обновлено в 10:45
Футбол
УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи в регионах Украины, где введено военное положение.
Обновлено в 10:41
Футбол
«Арсенал»: «Бакаев не вернется в „Спартак“ зимой»
Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал слухи, согласно которым полузащитник команды Зелимхан Бакаев досрочно вернется из аренды зимой в «Спартак».
Обновлено в 10:25
Футбол
Защитник «Флуминенсе» Айртон может перейти в РПЛ
Игрок обороны бразильского «Флуминенсе» Айртон попал в сферу интересов московского «Спартака».
Обновлено в 09:19
Футбол
Черышев восстановился после травмы и вернулся в основу «Валенсии»
Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев восстановился после полученной травмы и вернулся в основной состав, сообщается в микроблоге испанской команды в Twitter.
Обновлено в 09:59
Футбол
Клопп: «Думаю, мы заслужили три очка в матче с „Эвертоном“»
Обновлено в 10:54
Футбол
Месси: «Моя мотивация в том, что я становлюсь лучше с каждым годом»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о важности коллективной работы, о желании побеждать всегда и о своей мотивации.
Обновлено в 10:52
Футбол
Матч «Локомотив» — «Рубин» начнётся с минуты молчания в память о Ломакине
Первый матч 1/4 финала Кубка России «Локомотива» с казанским «Рубином» начнётся с минуты молчания в память о 18-летнем полузащитнике московской команды Алексее Ломакине, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «железнодорожников».
Обновлено в 10:27