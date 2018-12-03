Футбол

«Зенит» огласил стартовый состав на матч РПЛ с «Арсеналом»
Газета.Ru
10:50

Стал известен стартовый состав петербургского "Зенита" на матч против тульского "Арсенала" в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча состоится 3 декабря в 19.30 по московскому времени.
Газета.Ru10:50

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«Зенит» огласил стартовый состав на матч РПЛ с «Арсеналом»

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Время первых. Петербургский «Зенит» на пути в европейскую весну

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Стали известны составы «Арсенала» и «Зенита» на матч 16-го тура РПЛ

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