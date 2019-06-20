Футбол
«Зенит» огласил состав на товарищеский матч с «Ваккером»Sportbox.RU 11:28
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с австрийским клубом «Ваккер». Встреча пройдет в рамках сборов сине-бело-голубых в Австрии.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
Футбол
Московское «Динамо» разгромило «Рудар» в товарищеском матче
Московское «Динамо» в Словении провело товарищескую встречу с «Рударом» из Веленье.
Обновлено в 13:19
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Кино
В Netflix согласились закрыть сериал «Благие знамения» ради верующих
Потоковая платформа Netflix согласна перестать снимать сериал «Благие знамения» по требованию религиозной христианской организации «Возврат к порядку».
Обновлено в 05:05
Политика
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Ингушетии совершено покушение на следователя СКР
Сегодня, 21 июня, утром в ингушском городе Малгобеке было совершено покушение на следователя по особо важным делам следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Сунженскому району Ингушетии подполковника юстиции 42-летнего Зелимхана Ахильгова.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Фото: Кит Харингтон закончил лечение в реабилитационной клинике
Ходили также слухи о том, что актера насильно поместили в клинику, но эти домыслы опровергли папарацци, которые несколько раз заставали Харингтона за пределами центра.
Обновлено в 09:00
Политика
Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Грузию
Ростуризм рекомендовал туроператорам РФ приостановить продажу туров в Грузию до нормализации обстановки в этой стране.
Обновлено в 13:14
Происшествия
В Петербурге на место массового ДТП на КАД прилетал вертолет
Всего столкнулось 5 автомобилей, для помощи пострадавшим на место аварии прилетал вертолет.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»
МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
Обновлено в 13:22
Политика
В Киеве предсказали новый майдан
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в стране возможен новый майдан из-за попыток отменить закон об украинском языке.
Обновлено в 12:52
Политика
Коломойский ответил на слова Зеленского об инвестициях в Донбасс
Как сообщает РИА Новости, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями украинского бизнеса 20 июня заявил, что Коломойский будет инвестировать большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но об этом он «ещё не знает».
Обновлено в 13:24
Происшествия
Стало известно о первом погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси
РЕН ТВ стало известно о первом погибшем в результате беспорядков в Грузии.
Обновлено в 11:06
Автоспорт
Феттель предложил ФИА сжечь гоночные правила
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отреагировал на решение Международной автомобильной федерации (ФИА) оставить в силе штраф гонщика на Гран-при Канады.
Обновлено в 13:16
Политика
Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков
Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар
Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
Религия
В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться
Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Обновлено в 06:28
Общество
Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление
Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Здоровье
Чтобы врачи совершали меньше ошибок, их нужно лучше учить, а не судить
Если врач, работая и выполняя свою работу, «ходит под статьей», в том числе за врачебные ошибки, то есть за неумышленное причинение вреда пациенту, то он еще 10 раз подумает, зачем вообще подвергать себя такому риску, тем более в нашей стране, где врачи работают за копейки.
Обновлено в 12:20
Футбол
Цорн: «Понсе привлек „Спартак“ своей статистикой. Его стиль подходит тренерскому штабу»
Гендиректор «Спартака» Томас Цорн на пресс-конференции прокомментировал переход в московский клуб нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 11:53
Футбол
Агент раскрыл детали трансфера Вильена в «Краснодар»
Обновлено в 12:43
Происшествия
В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе
На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Футбол
Самедов покинул «Крылья Советов»
Российский полузащитник Александр Самедов рассказал о своём уходе из самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
Обновлено в 12:29
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32