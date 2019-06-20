«Зенит» огласил состав на товарищеский матч с «Ваккером»Матч ТВ 11:28

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с австрийским клубом «Ваккер». Встреча пройдет в рамках сборов сине-бело-голубых в Австрии.

«Зенит» огласил состав на товарищеский матч с «Ваккером»

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