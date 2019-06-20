Футбол
«Зенит» огласил состав на товарищеский матч с «Ваккером»Матч ТВ 11:28
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал стартовый состав команды на товарищеский матч с австрийским клубом «Ваккер». Встреча пройдет в рамках сборов сине-бело-голубых в Австрии.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:01, Вашингтон
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
Артист Дмитрий Певцов в инстаграме разместил обращение к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:32
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Политика
МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Грузию
МИД России выразил озабоченность ситуацией в Грузии и рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в страну в интересах их личной безопасности, следует из заявления ведомства.
Обновлено в 11:50
Культура
В Netflix согласились закрыть сериал «Благие знамения» ради верующих
Потоковая платформа Netflix согласна перестать снимать сериал «Благие знамения» по требованию религиозной христианской организации «Возврат к порядку».
Обновлено в 05:05
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о своих внуках
Даниил уже подарил своей маме троих внуков.
Обновлено в 07:11
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов на субботу из-за непогоды
«Аэрофлот» отменяет 26 запланированных на субботу, 22 июня, внутренних и международных рейсов, которые выполняются из московского аэропорта Шереметьево или прилетают туда, в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Обновлено в 11:05
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Вторая волна протестов накрыла Тбилиси
Обновлено в 11:40
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Политика
Спецкорреспондента «Коммерсанта» не пустили в Грузию
Пограничная полиция не пустила в Грузию специального корреспондента "Коммерсанта" Владимира Соловьева.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Пьяные сторонники официальной церкви Украины избили прихожанок УПЦ
В Ровенской области на западе Украины сторонники официальной Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захватить церковный дом каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) избили прихожанок.
Обновлено в 11:08
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Энергетика
Нефть подорожала на 4% из-за роста напряженности между США и Ираном
Мировые цены на нефть резко взлетели вверх после того, как Иран сбил американский военный беспилотник, 20 июня передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:30
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Политика
Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме
Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.
Обновлено в 10:13
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подлодку Украины
Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России
Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.
Обновлено в 11:04
Авто
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Авто
Kia презентовала новейший кроссовер Kia Seltos
Все характеристики корейская марка Seltos пока не называет, также неизвестны его габариты, но ранее сообщалось, что новый глобальный кроссовер B-сегмента будет немного крупнее, чем Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня
42 542 человек работали больше 10 часов, а 14 481 имели долгий рабочий день в течение более десяти лет.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
В Иране опубликовали видео уничтожения американского беспилотника
Иранские военные опубликовали видео, на котором, по их утверждению, показаны запуск зенитной ракеты и уничтожение беспилотника ВВС США над Ормузским проливом.
Обновлено в 02:40
Транспорт
Еще один участок трассы М-4 «Дон» станет платным
На Кубани станет платным проезд по трассе М-4 «Дон» на участке между 1119 и 1195 километрами.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя
Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Политика
Дзюба выругался матом во время прямой линии с Владимиром Путиным
Физиогномист Светлана Филатова расшифровала слова нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в адрес блогера Амирана Сардарова – во время прямой линии президента России Владимира Путина, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:13
Наука
Низкоуглеводная диета помогла при метаболическом синдроме даже без снижения веса
Ученые под руководством Паркера Хайда (Parker Hyde) из Университета штата Огайо решили проверить, может ли изменение диеты повлиять на метаболический синдром без снижения массы тела.
Обновлено в 08:42