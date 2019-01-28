Футбол
«Зенит» официально объявил о переходе РакицкогоRT на русском вчера в 14:28
Петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником «Шахтёра» Ярославом Ракицким. Об этом сообщается в Twitter клуба. Ракицкий подписал контракт с петербуржцами до лета 2022 года.
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Медосмотр, игровой номер и интервью. Видео первого дня новичка «Зенита» Ракицкого в Питере
Sport24.ruвчера в 19:38
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