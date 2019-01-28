Футбол
«Зенит» официально объявил о переходе РакицкогоГазета.Ru 15:37
Петербургский "Зенит" официально объявил о переходе украинского защитника Ярослава Ракицкого из донецкого "Шахтера". О финансовой составляющей трансфера не сообщается, однако, по некоторым данным, сине-бело-голубые заплатят "горнякам" порядка €10 млн.
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