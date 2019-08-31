Футбол
Газета.Ru«Зенит» официально объявил о переходе Осорио
Защитник португальского "Порту" Йордан Осорио перейдет в петербургский "Зенит". Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Венесуэлец будет выступать в стане сине-бело-голубых на правах аренды до конца сезона-2019/20.
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Медведев – об аренде «Зенитом» Осорио: «Думаю, на решение „Порту“ повлиял вылет из ЛЧ»
Bookmaker-ratings.ru12:54
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