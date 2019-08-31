Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Зенит» официально объявил о переходе Осорио

Защитник португальского "Порту" Йордан Осорио перейдет в петербургский "Зенит". Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Венесуэлец будет выступать в стане сине-бело-голубых на правах аренды до конца сезона-2019/20.
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