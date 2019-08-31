Футбол
Газета.Ru«Зенит» официально объявил о переходе Осорио
Защитник португальского "Порту" Йордан Осорио перейдет в петербургский "Зенит". Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Венесуэлец будет выступать в стане сине-бело-голубых на правах аренды до конца сезона-2019/20.
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Политика
Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Происшествия
Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой
Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 12:50
Происшествия
Число погибших из-за взрыва на химзаводе в Индии возросло до 13
RT на русском 14:16
Футбол
Карпин: Игра с «Локомотивом» была не лучшей в исполнении «Ростова»
Чемпионат-Ростов 14:04
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате миллиард рублей
Ни один другой фильм режиссёра, выходивший в российский прокат, не приближался к этому показателю.
News.ru 09:38
Космос
Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС
Первый российский человекоподобный робот «Федор» пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
Мойка78 10:29
Футбол
Гол Чалханоглу принес «Милану» победу над «Брешией»
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Хакан Чалханоглу.
Sportbox.RU 13:57
Авто
Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире
В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 04:15
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru 13:20
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
РИА Новости 01:10
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Политика
Министр энергетики США рассказал о санкциях из-за «Северного потока-2»
США, вероятно, наложат на Россию санкции из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.
Московский Комсомолец 11:10
Футбол
«Ахмат» ушел от поражения в матче с «Тамбовом»
«Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 8-го тура чемпионата России.
Soccer.ru 13:52
Здоровье
Свердловскстат опубликовал данные о зарплатах врачей
За первое полугодие в регионе, по данным Свердловскстата, средняя зарплата врачей и медработников с высшим образованием составила 74,4 тысячи рублей, сообщает Е1.
ТагилСити.ру вчера в 11:01
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru вчера в 04:14
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
RT на русском 07:41
Гаджеты
Apple выпустит специальную метку для поиска вещей
Если кто-то найдёт вещь с Apple Tag, он сможет узнать контактную информацию о владельце метки, а затем связаться с ним по телефону или iMessage.
Ferra 14:01
Экономика
В Госсовете предложили снизить ставку кредитования малого бизнеса
"С целью активизации темпов реализации программы предлагаю рассмотреть вопрос снижения конечной ставки кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства с 8,5 до 6,5 % годовых, а также расширения целей кредитования, в частности, на цели рефинансирования кредитов", - сказал на заседании Алиханов.
РИА Новости вчера в 08:55
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.
РИА Новости 08:12
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Единоборства
Василий Ломаченко: «В Лондоне чувствую себя, как в Украине»
Чувствую себя в Лондоне великолепно, я здесь словно дома, в Украине.
Sports.ru вчера в 17:17
Шоу-бизнес
От рака мозга умерла актриса из «Отчаянных домохозяек» Валери Харпер
Уточнено, что последние годы жизни артистка сражалась с онкологическим заболеванием: диагноз "рак мозга" был поставлен Харпер в 2013-м, врачи дали актрисе три месяца, но она это презрела, и в течение последующих шести лет продолжала работать.
Российская газета 08:46
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Экономика
Госканцелярия Латвии обещает МВФ бороться с «отмыванием» денег
Госканцелярия сообщила, что Латвия уже подала технический доклад в комитет Совета Европы о введение 5-ой очереди рекомендаций «Moneyval», связанный с предотвращением отмывания денег и финансированию терроризма.
REGNUM 13:44
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем
Актриса призналась, что сегодня отмечает годовщину венчания. Мария Кожевникова активно ведет свой блог в Instagram.
7Дней.ру вчера в 16:00