Футбол

«Зенит» одолел «Уфу» в ПетербургеНевские Новости вчера в 11:25

Зенит — Уфа
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
15′
Ловро Бизяк
25′
Каталин Карп
Сердар Азмун
30′
Эмильяно Ариэль Ригони
34′
57′
Ловро Бизяк
Андрес Вомбергар
Кристиан Нобоа
Магомед Оздоев
60′
67′
Сильвестр Игбоун
67′
Дмитрий Сысуев
Азер Алиев
Артем Дзюба
Себастьян Дриусси
78′
78′
Александр Пуцко
Вячеслав Кротов
Далер Кузяев
Олег Шатов
86′
Петербургские футболисты одержали верх над соперниками из Уфы со счетом 2:1. Голами отметились Ригони и Азмун. «Зенит» обыграл «Уфу» в матче, который прошел сегодня на стадионе на Крестовском острове. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Семака.
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