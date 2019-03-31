«Зенит» на своем поле одержал победу над «Оренбургом»Neva.Today 09:41

В матче 21-го тура российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над "Оренбургом". Встреча завершилась со счетом 3:1. Счет в матче на 34-й минуте открыли гости, благодаря голу Алексея Сутормина после фланговой передачи Сергея Терехова.

«Зенит» на своем поле одержал победу над «Оренбургом»

Культура Габриэль Прокофьев - о премьере спектакля «Орландо, Орландо» Одного из создателей спектакля «Орландо, Орландо» Габриэля Прокофьева, внука Сергея Прокофьева, музыкальные критики часто приводят в качестве примера, когда утверждают, что классическая музыка не умирает, она меняется.

Происшествия Представитель МАК направится на место гибели Филёвой в Германии Уполномоченный представитель Межгосударственного авиационного комитета направится в Германию на место авиакатастрофы, в которой погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филёва.

Шоу-бизнес Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.

Политика КНДР назвала терактом нападение на свое посольство в Мадриде Северная Корея назвала «серьезной террористической атакой» нападение на свое посольство в Мадриде в феврале 2019 года.

Происшествия Российская туристка погибла в ДТП на Бали На острове Бали в Индонезии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 25-летняя туристка из Волгограда.

Армия и оружие Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.

Технологии Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.

Политика Украина заявила о попытках России остановить едущих на выборы крымчан По словам Слободяна, неизвестно, как российские пограничники поступают с заявившими о желании проголосовать на выборах президента Украины.

Хоккей Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Здоровье Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.

Общество Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.

Политика Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.

Общество Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.

Политика Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2» Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода "Северный поток - 2" к концу 2019 года, передает ТАСС.

Армия и оружие Британские истребители сопроводили российские Ту-160 Истребители ВВС Великобритании поднимались в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160.

Армия и оружие Составлен топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века Современный рынок предлагает большой выбор короткоствольного оружия, однако пистолеты минувшего столетия и по сей день остаются в строю.

Политика Порошенко прокомментировал данные экзитполов на Украине Президент Украины Петро Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы украинского государства.

Политика Лавров посоветовал Помпео отказаться от угроз и ультиматумов Министр опечален тем, что другие способы общения американские дипломаты не используют.

Армия и оружие В параде Победы в Петербурге поучаствуют 100 единиц военной техники В параде Победы на Дворцовой площади в 2019 году пройдут торжественным маршем 100 единиц военной техники.