«Зенит» одержал волевую победу над «Оренбургом» в чемпионате РоссииНевские Новости 08:58

В очередном туре чемпионата России «Зенит» принимал «Оренбург». Петербургская команда добилась победы со счетом 3:1 и упрочила лидерство в национальном первенстве. После перерыва на игры сборных футбол вновь вернулся в Петербург.

«Зенит» одержал волевую победу над «Оренбургом» в чемпионате России

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