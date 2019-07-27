Футбол

«Зенит» одержал третью победу подряд на старте молодежного первенстваМатч ТВ 10:58

Оренбург — Зенит
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
«Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в рамках 3-го тура молодежного первенства России. Автором единственного гола в матче стал нападающий петербуржцев Никита Симдянкин, нанесший результативный удар на 55-й минуте встречи.
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