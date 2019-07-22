Футбол

«Зенит» обыграл «Сочи» на выездеМР7.ру вчера в 23:53

Сочи — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
Иван Миладинович
29′
30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
43′
46′
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Иван Миладинович
Игорь Юрганов
46′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
59′
65′
Александр Ерохин
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Дмитрий Полоз
72′
83′
Сердар Азмун
Юрий Жирков
88′
Магомед Оздоев
Встреча второго тура РПЛ завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 0:2. Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» на выезде в рамках второго тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу сине-бело-голубых.
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