Футбол
«Зенит» обыграл «Урал» в матче молодежного первенстваSportbox.RU 04:14
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Политика
Лукашенко поддержал создание общей валюты с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Белоруссии Александра Лукашенко по поводу введения единой валюты Союзного государства.
Обновлено в 06:31
Происшествия
СКР назвал две причины гибели группы Дятлова
К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Политика
«Нафтогаз» заявил, что выиграл иск о потере активов в Крыму
В "Нафтогазе" заявили, что выиграли спор о взыскании с России ущерба за потерю активов в Крыму и на шельфе Черного моря.
Обновлено в 06:15
Политика
Мадуро решил перевести офис PDVSA из Лиссабона в Москву
Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил закрыть офис нефтяной госкомпании PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки
Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами
Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» (USS Donald Cook) оказался между двух российских военных кораблей в районе пролива Дарданеллы.
Обновлено в 04:23
Политика
Лукашенко спрогнозировал победу Порошенко на президентских выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прогнозирует, что президентские выборы на Украине в 2019 году выиграет действующий глава этого государства Петр Порошенко.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В ХМАО задержали боевиков, готовивших серию терактов
В Ханты-Мансийском автономном округе задержали трех исламистов, которые планировали теракты и убийства полицейских, сообщили в МВД.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Бастрыкин рассказал о статистике оправдательных приговоров в 2018 году
Суды вынесли лишь 516 оправдательных приговоров из 108 тысяч уголовных дел, расследованных следователями Следственного комитета в 2018 году, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
Обновлено в 04:51
Финансы
Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам
«С 1 марта по 29 апреля минимальные ставки снижаются до 11,9%», — сообщили в Сбербанке, уточнив, что ставки будут снижены для кредитов на сумму от 300 тыс. руб. на срок от трех месяцев до пяти лет.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Москве школьника госпитализировали после избиения одноклассником
Пятиклассника московской школы № 1574 госпитализировали после избиения одноклассником.
Обновлено в 04:25
Интернет
Как избежать прослушки смартфона сообщили в Роскачестве
Эксперты Роскачества пояснили, как себя обезопасить от прослушки смартфона.
Обновлено в 02:44
Политика
Садовой снял кандидатуру с выборов президента Украины
Мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовой в пятницу заявил, что снимает свою кандидатуру на президентских выборах в пользу экс-министра обороны страны Анатолия Гриценко.
Обновлено в 06:14
Политика
Климкин заявил о «происхождении» России и Белоруссии от Украины
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины.
Обновлено в 01:35
Спорт
РУСАДА запретило спортсменам пить пиво перед допинг-тестами
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запретило спортсменам употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки во время прохождения допинг-контроля.
Обновлено в 06:04
Политика
Пакистан согласился на посредничество России в переговорах с Индией
Лавров заявил ранее, что Россия может предоставить площадку для переговоров между Пакистаном и Индией для разрешения обострившегося между странами конфликта, если Дели и Исламабад выразят такое желание.
Обновлено в 03:11
Спорт
Эстонские лыжники признались в употреблении допинга
Эстонский союз лыжного спорта выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что задержанные австрийской полицией Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв употребляли допинг, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:47
Авто
Компания Tesla закроет магазины и снизит стоимость на Model 3
Как поясняет пресс-служба компании, такое решение позволит производителю, который на данный момент испытывает финансовые трудности, снизить розничную стоимость своих электрокаров и расширить сеть сервисных центров.
Обновлено в 01:49
Политика
СБ ООН проголосовал против российского проекта резолюции по Венесуэле
Как свидетельствуют итоги голосования, четыре страны - Россия, Китай, Экваториальная Гвинея и Южно-Африканская Республика - поддержали документ, семь, в числе которых США и несколько европейских стран, проголосовали против и еще четыре, включая Индонезию и Кувейт, воздержались.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Матч «Ростов» – «Арсенал» перенесен на 10 марта
РФПЛ на своем официальном сайте объявила о переносе матча 19-го тура чемпионата России "Ростов" – "Арсенал".
Обновлено в 06:06
Политика
Турчинов заявил об угрозе исчезновения украинской нации
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что сокращение численности населения страны ставит под угрозу существование нации.
Обновлено в 04:06
Общество
Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве
Межрегиональная общественная организация «Творческое объединение цирковых коллективов» обвинила руководителя Большого московского цирка Эдгарда Запашного в мошенничестве.
Обновлено в 05:52
Политика
«Проект» нашел у семьи лидера ЛДПР недвижимость на 10 млрд рублей
Семья депутата и бессменного лидера Либерально-Демократической партии России Владимира Жириновского владеет недвижимостью общей стоимостью 10 млрд рублей.
Обновлено в 05:45
Экономика
Голодец оценила разницу в зарплатах мужчин и женщин в России
Средняя зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели женщины при обстреле Горловки
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что в результате обстрела города Горловки со стороны украинских силовиков погибла мирная жительница.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Школьница умерла в приемном покое психбольницы под Калининградом
Следственный комитет проводит проверку после смерти 15-летней девочки в приемном покое психиатрической больницы в Калининградской области, сообщила представитель управления СКР по региону Наталья Гацко.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве
По предварительным данным, около 23:00 во время оформления ДТП в Гагаринском тоннеле водитель за рулем автомобиля Lexus допустил столкновение со служебным авто ГИБДД.
Обновлено вчера в 17:17