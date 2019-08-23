Футбол
«Зенит» обыграл «Уфу» в матче молодёжного первенстваREGNUM 07:54
В настоящее время «Зенит» занимает первое место в молодёжном первенстве, имея в активе 15 очков после семи матчей. «Уфа» идёт на 16-м месте с одним очком.
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Футбол
Дмитрий Комбаров: В Самаре получил глоток свежего воздуха
Напомним, что Комбаров выступал за Спартак с 2010 года, был капитаном команды. В это время он провел за команду 274 матча и забил 27 голов.
Обновлено в 10:07
Культура
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
Обновлено в 10:17
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на неполную рабочую неделю из-за санкций
Предприятия "Группы ГАЗ" с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года могут перейти на четырехдневную рабочую неделю, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Москве мужчина ударил женщину ножом в шею
Мужчина в ходе конфликта ударил женщину ножом в шею на севере Москвы, пострадавшая госпитализирована, подозреваемый задержан.
Обновлено в 07:51
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Экономика
Китай объявил о введении новых пошлин на товары из США на $75 млрд
Китай принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год, сообщил комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
Обновлено в 08:48
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено 21 августа в 10:12
Футбол
Бека Микелтазе — о матче с «Ростовом»: «Сейчас все карты раскрывать не хотел бы»
Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе оценил готовность команды к матчу 7-го тура чемпионата России против «Ростова».
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Политика
МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге
Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 12:12
Политика
Названа причина роста числа украинских туристов в Крыму
Обновлено в 09:55
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие
Российский танк «Армата» оказался небоеспособным
Перспективный отечественный танк Т-14 "Армата" оказался недееспособным — пишет "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на решение Министерства обороны Российской Федерации закупить всего шестнадцать новых танков до конца текущего года.
Обновлено в 05:36
Футбол
Жардим: Фалькао не играет, потому что травмирован
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал, почему нападающий команды Радамель Фалькао ещё не выходил на поле в нынешнем сезоне.
Обновлено в 12:19
Авто
«Яндекс.Драйв» в Москве добавил в список машин два Ford Mustang 1965 и 1969 г. выпуска
Два Ford Mustang 1965 г. и 1969 г. выпуска смогут арендовать пользователи сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв» в Москве.
Обновлено в 06:56
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Футбол
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 03:04
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл избегают принца Уильяма и Кейт Миддлтон
В четверг, 22 августа в шотландский замок Балморал Елизаветы II приехал ее внук принц Уильям в сопровождении супруги Кейт Миддлтон и детей.
Обновлено в 08:34
Интернет
Пользователей Apple предупредили о фишинговых атаках
По мнению специалистов, целью кампании является получение персональных данных и доступ к банковским счетам пользователей, которые недавно восстанавливали доступ к Apple ID.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Экономика
ФСК увеличила чистую прибыль на 24,6% по МСФО
Чистая прибыль Федеральной сетевой компании (ФСК) в первом полугодии выросла до 50,7 млрд руб. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 07:04
Наука
Разработан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено в 09:35
Гаджеты
Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип
Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью
Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
Обновлено в 07:53