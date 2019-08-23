В настоящее время «Зенит» занимает первое место в молодёжном первенстве, имея в активе 15 очков после семи матчей. «Уфа» идёт на 16-м месте с одним очком.

Футбол Дмитрий Комбаров: В Самаре получил глоток свежего воздуха Напомним, что Комбаров выступал за Спартак с 2010 года, был капитаном команды. В это время он провел за команду 274 матча и забил 27 голов.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Экономика Группа ГАЗ может перейти на неполную рабочую неделю из-за санкций Предприятия "Группы ГАЗ" с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года могут перейти на четырехдневную рабочую неделю, сообщил РИА Новости представитель компании.

Происшествия В Москве мужчина ударил женщину ножом в шею Мужчина в ходе конфликта ударил женщину ножом в шею на севере Москвы, пострадавшая госпитализирована, подозреваемый задержан.

Технологии Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

Экономика Китай объявил о введении новых пошлин на товары из США на $75 млрд Китай принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год, сообщил комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

Политика МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Армия и оружие Российский танк «Армата» оказался небоеспособным Перспективный отечественный танк Т-14 "Армата" оказался недееспособным — пишет "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на решение Министерства обороны Российской Федерации закупить всего шестнадцать новых танков до конца текущего года.

Футбол Жардим: Фалькао не играет, потому что травмирован Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал, почему нападающий команды Радамель Фалькао ещё не выходил на поле в нынешнем сезоне.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Политика Кличко рассказал об особом статусе Севастополя На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Футбол Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл избегают принца Уильяма и Кейт Миддлтон В четверг, 22 августа в шотландский замок Балморал Елизаветы II приехал ее внук принц Уильям в сопровождении супруги Кейт Миддлтон и детей.

Интернет Пользователей Apple предупредили о фишинговых атаках По мнению специалистов, целью кампании является получение персональных данных и доступ к банковским счетам пользователей, которые недавно восстанавливали доступ к Apple ID.

Происшествия Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.

Кино На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Экономика ФСК увеличила чистую прибыль на 24,6% по МСФО Чистая прибыль Федеральной сетевой компании (ФСК) в первом полугодии выросла до 50,7 млрд руб. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Наука Разработан тест по анализу крови для определения срока жизни человека Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.

Гаджеты Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.