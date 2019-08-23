Футбол
«Зенит» обыграл «Уфу» в матче молодёжного первенстваREGNUM 07:54
В настоящее время «Зенит» занимает первое место в молодёжном первенстве, имея в активе 15 очков после семи матчей. «Уфа» идёт на 16-м месте с одним очком.
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Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Общество
Медведь убил 12 лошадей депутата Госдумы
Депутат Госдумы из Тверской области Сергей Веремеенко рассказал, что медведь зашел на его конеферму в Кашинском районе и убил 12 лошадей.
Обновлено в 04:03
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Космос
Перед стартом к МКС робот «Федор» поздравил россиян с Днем флага
Обновлено 21 августа в 22:24
Общество
Роструд напомнил о следующих длинных выходных
В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.
Обновлено в 03:18
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Авто
Lamborghini показала тизер неизвестной модели
Lamborghini опубликовала в Instagram тизер новой таинственной модели с еще более таинственной надписью.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Наука
Скандинавский бронзовый век привлек большое разнообразие мигрантов в Данию
Мигранты, как представляется, прибывали из различных и потенциально отдаленных мест в период беспрецедентного экономического роста в Южной Скандинавии во II тысячелетии до нашей эры.
Обновлено 21 августа в 15:20
Общество
Теплая погода без осадков ожидается в Москве на выходных
Сухая теплая погода ожидается в Москве с пятницы по понедельник 23-26 августа.
Обновлено в 00:21
Экономика
ВТБ отрицает влияние на цены пшеницы в России
По данным «Совэкона», на прошлой неделе средние закупочные цены на пшеницу с 12,5% содержания протеина в глубоководных портах выросли на 4%, до 11,75 тыс. руб. за тонну.
Обновлено в 06:41
Общество
Росстат определил регионы с самыми богатыми чиновниками
Росстат опубликовал данные о зарплатах муниципальных российских чиновников.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Авто
Audi присоединится к BMW и Mercedes в разработке автопилота
Компания Audi поможет BMW и Daimler уже в конце текущего года. Позднее могут подключиться и другие марки.
Обновлено в 01:58
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по инициативе Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийское урегулирование.
Обновлено в 07:25
Музыка
В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня»
Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.
Обновлено в 04:48
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
Обновлено в 07:45
Спорт
Логинов сделал заявление о конфликте с СБР. Он не сдастся
Лучший биатлонист страны Александр Логинов сделал заявление в социальных сетях по поводу ситуации с подписанием контракта с Союзом биатлонистов России.
Обновлено в 05:45
Политика
Минск и Москва могут парафировать программу по интеграции в сентябре
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск и Москва могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре.
Обновлено в 07:19
Авто
Электрохэтч Chevrolet Bolt увеличил запас хода до 417 км
Обновлено в 04:51
Происшествия
Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части
В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".
Обновлено в 05:37
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган
Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.
Обновлено в 03:15
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31