Футбол

«Зенит» обыграл «Уфу» в матче молодёжного первенстваREGNUM 07:54

Уфа — Зенит
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
В настоящее время «Зенит» занимает первое место в молодёжном первенстве, имея в активе 15 очков после семи матчей. «Уфа» идёт на 16-м месте с одним очком.
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