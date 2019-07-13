Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в рамках молодежного первенстваПетербургский дневник 08:34

Зенит — Тамбов
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В субботу, 13 июля, «Зенит»-м одержал победу над «Тамбовом»-м в матче молодежного первенства. Игра, которая проходила в «Газпром»-академии, закончилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.
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«Зенит» вырвал победу у «Тамбова» в матче молодежного первенства

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