«Зенит» на своем поле обыграл «Тамбов» в матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

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