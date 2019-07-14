Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в первом туре чемпионата РоссииРБК 14 июля в 14:56
Александр Ерохин
|46′
Артем Дзюба
|48′
|53′
Хасан Мамтов
Михаил Костюков
|56′
Антон Килин
Олабриан Муйива
Ярослав Ракицкий
|60′
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
|66′
|71′
Олабриан Муйива
Юрий Жирков
Вильмар Барриос
|74′
|74′
Иван Маркелов
Владислав Кулик
Вильмар Барриос
|80′
|80′
Хызыр Аппаев
|88′
Сослан Таказов
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
|88′
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
27
Оздоев
5
Барриос
11
Дриусси
22
Дзюба
10
Ригони
88
Шелия
58
Ойеволе
30
Таказов
3
Тетрашвили
55
Осипенко
6
Кулик
92
Чуперка
25
Карасев
11
Муйива
77
Костюков
14
Аппаев
Тамбов
Расстановка 4‑4‑2
«Зенит» на своем поле обыграл «Тамбов» в матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
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Ерохин: «„Зенит“ не совсем правильно начал матч с „Тамбовом“. Включили не те скорости»
Sport24.ru14 июля в 14:58
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