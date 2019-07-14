«Зенит» на своем поле обыграл «Тамбов» в матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

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Политика Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.

Происшествия Семь человек найдены мертвыми на пляже в России Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.

Происшествия В Иваново тигр выбежал на проезжую часть Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором из машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть.

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Политика Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США Глава Минюста Австрии, вице-канцлер Клеменс Яблонер согласовал выдачу украинского олигарха Дмитрия Фирташа США.

Общество Медведев посетил металлургическое производство в Туле Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками.

Экономика В России рекордно упали оптовые цены на сахар Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Музыка «Нашествие-2019» готовит онлайн-трансляцию с трех сцен "Яндекс.Эфир" проведет онлайн-трансляцию фестиваля "Нашествие-2019", который пройдет с 18 по 21 июля в Большом Завидово Тверской области.

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Армия и оружие В США нашли уязвимости в российских системах С-400 Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал российские зенитные ракетные системы С-400 самыми сильными системами противовоздушной обороны в мире.

Финансы Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.

Происшествия В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах Журналисты пообщались с жителями, которые пожаловались на состояние местных дорог, и решили получить комментарий у главы города Нюргустана Афанасьева.

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Общество Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».

Политика В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.