Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в первом туре чемпионата РоссииРБК 14 июля в 14:56

Зенит — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 14 июля
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Александр Ерохин
46′
Артем Дзюба
48′
53′
Хасан Мамтов
Михаил Костюков
56′
Антон Килин
Олабриан Муйива
Ярослав Ракицкий
60′
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
66′
71′
Олабриан Муйива
Юрий Жирков
Вильмар Барриос
74′
74′
Иван Маркелов
Владислав Кулик
Вильмар Барриос
80′
80′
Хызыр Аппаев
88′
Сослан Таказов
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
88′
«Зенит» на своем поле обыграл «Тамбов» в матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
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