Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедший в Санкт-Петербурге матч завершился со счетом 2:1. Голы забили: Александр Ерохин (46), Артем Дзюба (48) — Олабиран Муйива (71).

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Происшествия В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Космос В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.

Политика Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.

Политика Кикабидзе частично подтвердил тайные выступления для россиян Грузинский артист Вахтанг Кикабизде высказался по поводу поступившей информации о том, что он имеет тайные заработки в России, хотя придерживается "антироссийской" позиции.

Шоу-бизнес Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.

Музыка Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Захарова призвала Киев к обновлению представлений о ценностях Европы По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

Происшествия Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции В конце июня при падении двухмоторного самолета King Air на Гавайях погибли девять человек.

Экономика Правительство повысило выплаты семьям с детьми в 200 раз Напомним, что решение о выплате семьям с детьми до трёх лет пятидесяти рублей в месяц было принято ещё в самом начале 90-х.

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.

Политика Бортко призвал кандидатов в губернаторы не участвовать в выборах Кандидат в губернаторы Петербурга и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко призвал конкурентов Александра Беглова снять свои кандидатуры с выборов.

Финансы «Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты.

Происшествия Пассажирский автобус сгорел на трассе в Волгоградской области В Волгоградской области на трассе сгорел пассажирский автобус, следовавший по маршруту Кузьмичи — Волгоград.

Политика В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51» Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.