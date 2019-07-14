Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедший в Санкт-Петербурге матч завершился со счетом 2:1. Голы забили: Александр Ерохин (46), Артем Дзюба (48) — Олабиран Муйива (71).

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