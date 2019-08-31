Футбол
РИА Новости«Зенит» обыграл «Спартак» в матче молодежного первенства
Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче восьмого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу "Зенита". В другом матче дня московский "Локомотив" дома уступил "Ростову" (Ростов-на-Дону) – 2:3.
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Общество
Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Футбол
«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»
Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге.
РИА Новости 09:05
Армия и оружие
Замминистра обороны передал Осипову 20 книг «1418 дней»
Заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов передал врио губернатора Забайкалья Александру Осипову 20 книг «1418 дней» о Великой Отечественной войне.
Заб.Ру 03:50
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Наука
Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25%
Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.
Ugpressa.ru 00:48
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхут за то, что она раскрыла журналистам личную информацию о его семье и допустила нелестные комментарии в адрес его детей, передает The Washington Post.
Интерфакс вчера в 22:47
Технологии
Бету сюжетной кампании Star Citizen отложили ещё на 3 месяца
Cloud Imperium объявила об очередных переносах Star Citizen: в связи с оптимизацией производства и параллельной разработкой нескольких крупных проектов разработчикам пришлось на три месяца отложить запуск беты сюжетной кампании Squadron 42.
Игромания.ру 05:00
Футбол
Локомотив — Ростов 0:0 (1-й тайм)
В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России по футболу встретятся «Локомотив» и «Ростов», возглавляющие турнирную таблицу вместе с «Краснодаром», «Спартаком» и ЦСКА.
RT на русском 01:27
Политика
ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой
Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Политика
Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Политика
Российский МиГ-35 развалился в воздухе прямо во время полёта. Фото
В рамках выступления на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2019», новейший российский истребитель МиГ-35 в буквальном смысле начал разваливаться на части во время показательного полёта.
Avia.pro 08:57
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Армия и оружие
Видео: Что можно увидеть в выходные на МАКС-2019
Все желающие могут подробно рассмотреть истребитель пятого поколения Су-57: он также представлен в статической экспозиции.
Российская газета 05:00
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
РИА Новости 08:18
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Происшествия
Полиция заявила об отсутствии нарушений на гей-параде в Одессе
По данным полиции, гей-парад, в котором приняло участие около 800 человек, несколько раз пытались остановить неизвестные, среди которых присутствовали футбольные фанаты.
Известия 08:11
Культура
Умер петербургский художник Сергей Ковальский
30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.
Культуромания 00:53
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Общество
Запуск новой взлетно-посадочной полосы в Шереметьево вновь перенесли
Официальный запуск новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в московском аэропорту Шереметьево вновь перенесли.
Lenta.ru вчера в 13:28
Политика
Снявшийся с выборов Бортко назвал себя «политическим трупом»
Депутат Госдумы от КПРФ, режиссер Владимир Бортко, подавший в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора города, заявил о завершении своей политический карьеры и назвал себя «политическим трупом».
Известия 06:48
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56