Футбол
РИА Новости«Зенит» обыграл «Спартак» в матче молодежного первенства
Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче восьмого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу "Зенита". В другом матче дня московский "Локомотив" дома уступил "Ростову" (Ростов-на-Дону) – 2:3.
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При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
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Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
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На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»
Премьера фильма "Джокер" (Joker) Тодда Филлипса состоялась в субботу в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля.
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Мойка78 10:29
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Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной
С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.
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Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
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Хакеры взломали аккаунт основателя соцсети Twitter Джека Дорси
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