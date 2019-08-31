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РИА НовостиРИА Новости«Зенит» обыграл «Спартак» в матче молодежного первенства

Спартак — Зенит
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче восьмого тура молодежного первенства России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу "Зенита". В другом матче дня московский "Локомотив" дома уступил "Ростову" (Ростов-на-Дону) – 2:3.
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«Спартак» проиграл «Зениту» в матче молодежного первенства России

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